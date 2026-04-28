۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

حسین‌نژاد شایعات انتقال به لیگ آذربایجان را رد کرد

حسین‌نژاد شایعات انتقال به لیگ آذربایجان را رد کرد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه از پیشنهاد باشگاه های جمهوری آذربایجان ابراز بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد در گفتگو با سایت «metaratings» درباره رقابت قهرمانی در لیگ برتر روسیه (RPL) و همچنین شایعات مربوط به انتقالش به تیمی دیگر صحبت کرد.

دینامو ماخاچ قلعه در هفته ۲۷ لیگ برتر روسیه در دیداری خارج از خانه مقابل کراسنودار با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. این تیم با هدایت وادیم اوسیف در حال حاضر با ۲۴ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.

حسین نژاد درباره این مسابقه گفت: بازی خیلی سختی بود، به‌خصوص در نیمه اول خوب بازی کردیم. مقابل تیم قدرتمند کراسنودار بودیم. نتوانستیم امتیاز بگیریم و خیلی ناراحت هستیم.

او در پاسخ به سوالی درباره علاقه باشگاه‌هایی از جمهوری آذربایجان به جذبش اظهار داشت: چیزی درباره این موضوع نشنیده‌ام.

این بازیکن همچنین درباره شانس قهرمانی بین زنیت و کراسنودار گفت: نمی‌دانم، بازی‌ها مقابل زنیت و کراسنودار برای ما به یک اندازه سخت بودند.

بهنام روان پاک

