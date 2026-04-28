به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد در گفتگو با سایت «metaratings» درباره رقابت قهرمانی در لیگ برتر روسیه (RPL) و همچنین شایعات مربوط به انتقالش به تیمی دیگر صحبت کرد.

دینامو ماخاچ قلعه در هفته ۲۷ لیگ برتر روسیه در دیداری خارج از خانه مقابل کراسنودار با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. این تیم با هدایت وادیم اوسیف در حال حاضر با ۲۴ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.

حسین نژاد درباره این مسابقه گفت: بازی خیلی سختی بود، به‌خصوص در نیمه اول خوب بازی کردیم. مقابل تیم قدرتمند کراسنودار بودیم. نتوانستیم امتیاز بگیریم و خیلی ناراحت هستیم.

او در پاسخ به سوالی درباره علاقه باشگاه‌هایی از جمهوری آذربایجان به جذبش اظهار داشت: چیزی درباره این موضوع نشنیده‌ام.

این بازیکن همچنین درباره شانس قهرمانی بین زنیت و کراسنودار گفت: نمی‌دانم، بازی‌ها مقابل زنیت و کراسنودار برای ما به یک اندازه سخت بودند.