حسین نژاد: لوکوموتیو قدرتمند بود اما می توانستیم پیروز شویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و لوکوموتیو در هفته بیست و چهارم لیگ روسیه شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم دینامو ماخاچ قلعه در این بازی از نیمه دوم برای تیمش وارد زمین شد.

محمدجواد حسین نژاد در پایان این بازی اظهار داشت: این یک بازی خیلی خوب برای ما بود. لوکوموتیو تیم قدرتمندی است و بازی مقابل آن‌ها سخت بود. ما یک امتیاز گرفتیم اما می‌توانستیم پیروز شویم.

با کسب یک امتیاز این بازی، دینامو ماخاچ قلعه ۲۳ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول قرار گرفت و لوکوموتیو با ۴۵ امتیاز در رده سوم باقی ماند.