به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و زنیت در هفته بیست و پنجم لیگ برتر روسیه شامگاه یکشنبه ۳۰ فروردین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود زنیت خاتمه یافت تا محمدجواد حسین نژاد و یارانش در دینامو همچنان خطر سقوط به دسته پایین تر را حس کنند.

«شامیل گازی زوف» مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ‌قلعه در گفتگو با «RB Sport» اعلام کرد که حسین نژاد هافبک ایرانی این تیم، به دلیل اتفاقات اخیر در خاورمیانه از نظر روحی با شرایط آسانی روبه‌رو نیست، اما همچنان تلاش می‌کند کنار تیم بماند و به کار خود ادامه دهد.

او تأکید کرد که وضعیت روانی این بازیکن در حال حاضر ایده‌آل نیست، اما به باور او در آینده نزدیک هواداران دوباره همان جواد پرانرژی و تأثیرگذار را خواهند دید که به او عادت دارند. این بازیکن ایرانی تابستان ۲۰۲۴ به دینامو پیوست و یکی از خریدهای مهم خارجی این باشگاه در نقل‌وانتقالات محسوب می‌شود. او در فصل جاری لیگ برتر روسیه ۲۴ بازی انجام داده، ۳ گل به ثمر رسانده و یک پاس گل ثبت کرده است.