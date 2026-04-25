دو باشگاه آذربایجانی در تعقیب هافبک ایرانی لیگ روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد که دومین فصل حضور خود در تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه روسیه را تجربه می کند توانسته در اکثر بازی های این تیم به میدان برود و یک بازیکن کلیدی برای دینامو محسوب می شود. حسین نژاد که یک فصل دیگر با روس ها قرارداد دارد با اعلام مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه، دو باشگاه جمهوری آذربایجان خواستار جذب او شده اند.

سایت «idman» روسیه در این رابطه نوشت: «شمیل گازیزوف» مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه تأیید کرد که باشگاه‌های آذربایجانی به محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی این تیم علاقه‌مند هستند و آینده این بازیکن به‌زودی مشخص خواهد شد.

مدیر این باشگاه روسی اعلام کرده است که قرارداد این بازیکن یک سال دیگر اعتبار دارد و به همین دلیل طرفین باید درباره ادامه همکاری یا جدایی تصمیم‌گیری کنند.

گازیزوف در این خصوص گفت: «تا پایان قرارداد جواد یک سال باقی مانده است. طبیعتاً باید تصمیم بگیریم که قرارداد او را تمدید کنیم یا او از تیم جدا شود. باشگاه‌هایی هستند که به او علاقه دارند. از جمهوری آذربایجان هم علاقه وجود دارد، اما نام تیم‌ها را اعلام نمی‌کنم.

با این حال، پیش‌تر رسانه Legalbet گزارش داده بود که باشگاه‌های «نفتچی باکو» و «قره‌باغ» وضعیت این بازیکن ۲۲ ساله را زیر نظر دارند.

حسین نژاد فصل قابل توجهی را در لیگ روسیه پشت سر گذاشته است؛ او در فصل جاری ۲۶ بازی انجام داده، ۴ گل به ثمر رسانده و یک پاس گل ثبت کرده است.

این هافبک جوان ایرانی به‌ عنوان یکی از استعدادهای آینده‌دار فوتبال کشورش شناخته می‌شود و می‌تواند در صورت انتقال، به یکی از خریدهای مهم لیگ برتر جمهوری آذربایجان تبدیل شود.

گفته می‌شود پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستانی نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده این بازیکن خواهد داشت.