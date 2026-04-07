انصاری: مخاطرات جنگ تحمیلی تمام ابعاد زندگی مردم را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید ضمن بررسی روند امدادرسانی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی به شهر تهران از نزدیک در جریان مأموریت ها و اقدامات این مرکز قرار گرفت.

‌او در این بازدید تاکید کرد: متاسفانه مخاطرات جنگ تحمیلی تمامی ابعاد زندگی مردم شریف کشورمان را هدف قرار داده و مأموران اورژانس و هلال احمر در خط مقدم امدادرسانی در این حوزه قرار دارند.

‌وی ضمن تقدیر از تلاش های امدادرسانان اورژانس تهران، گفت: خدمات رسانی شبانه روزی تلاشگران اورژانس که نگاهبانان جان و سلامت مردم هستند در این برهه حساس بسیار ارزشمند و حیاتی است.

‌انصاری با تاکید بر اینکه دولت تمام قد پای کار مردم است گفت: برنامه‌ریزی‌های همه ارکان دولت و همکاری های تنگاتنگ بین بخشی دستگاهها همراه با روحیه جهادی و تلاش های بی وقفه نهادهای خدمات رسان قدرت و اقتدار ایران را به نمایش می گذارد.