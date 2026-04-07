عسکری: وفور کالاهای اساسی در کشور؛ مردم نگران نباشند 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سهشنبه ۱۸ فروردین ماه) در گفتگویی تلویزیونی در شبکه خبر، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه، پیشبینی میشد که دشمن مجدداً به ما حمله خواهد کرد. دو مرحله در مذاکره بودیم که دشمن به ما حمله کرد.
وی متذکر شد: بر این اساس، مجلس شورای اسلامی به طور خاص کمیسیون کشاورزی در حوزه تأمین کالاهای اساسی، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و بسترسازی برای واردات بهتر و بیشتر کار را دنبال کرد.
عسکری بیان کرد: خوشبختانه مکاتباتی با رئیسجمهور و دستگاههای متولی داشتیم و همه سازوکارها و زیرساختهایی که لازم بود برای واردات کالاهای اساسی، مهیا شد.
وی تاکید کرد: کالاهای اساسی به میزان لازم و حداقل برای شش ماه داریم. کالا به وفور وارد میشود و جای هیچگونه نگرانی نیست. ملت بزرگ ایران خیالشان راحت باشد که در بحث کالاهای اساسی هیچ نگرانی نخواهیم داشت.
وی در ادامه، گفت: مردم ما بسیار بصیرت دارند و به خوبی از نیروهای مسلح و تولید داخلی حمایت میکنند. بهرهبرداران بخش کشاورزی هم با جدیت پای کار آمدهاند. انشاءالله روزی برسد که در همه کالاها به خودکفایی برسیم و هیچ مشکلی نداشته باشیم.
عسکری تصریح کرد: بحث امنیت غذایی، تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است. ما در بحث قانونگذاری، فضای قانونی را به گونهای ریلگذاری کردهایم که به فضل الهی هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: برای تولید بیشتر، با کیفیتتر و مطلوبتر برنامهریزی شده است. انشاءالله به زودی پیروزی نهایی را جشن خواهیم گرفت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: یکی از دستهای برتر ما تنگه استراتژیک هرمز است. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کود اوره مورد نیاز دنیا از آنجا صادر میشود و در بحث امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است.
نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحی سه فوریتی درباره مدیریت بر تنگه هرمز در حال بررسی در مجلس است که مطابق با آن، تنگه هرمز برای همیشه در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و ما مالکیت آن را ثبت خواهیم کرد.
وی درباره این طرح توضیح داد: طبق این طرح سه فوریتی، به ازای هر بشکه نفت یک دلار از کسانی که میخواهند نفت را از آنجا منتقل کنند، خواهیم گرفت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امنیت غذایی امروز به امنیت ملی گره خورده است. اگر هر کشوری، هر ملتی، هر دولتی و هر حکومتی در راستای امنیت غذایی و در قالب نقشه راه حرکت نکند، حتماً آسیب خواهد دید.
عسکری بیان کرد: به همه سردمداران نظام سلطه اعلام میکنم ما دست برتر هم در حوزه موشکی، هم در حوزه پهپادی، هم در حوزه پشتیبانی از مردم و هم در حوزه اشرافیت بر تنگه هرمز داریم. به زودی در حوزه امنیت غذایی دنیا هم مسلط خواهیم شد.
نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به دلیل بارشهای خوبی که داشتیم، پیشبینی میشود که تولید گندم آبی و دیم کشور بالغ بر ۱۲ میلیون تن خواهد شد.
وی ادامه داد: قیمت گندم نیز مشخص شده است. قبلاً در مصاحبهای اعلام کردم که قیمت هر کیلو گندم ۵۰ هزار تومان خواهد بود، همچنین در بودجه سال ۱۴۰۵، ۵۴ همت اعتبار برای این بخش اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: تاکید کردیم که بلافاصله پس از دریافت گندم، دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی مکلف به پرداخت پول گندم خواهند بود. گندم یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک است و در این زمینه هیچ دغدغهای نداریم.
عسکری بیان کرد: در مورد سایر محصولات نیز، زیرساختها به گونهای طراحی شده که بحمدالله مقدار زیادی از محصولات مازاد کشور صادر میشود. این کار نه تنها اشتغال ایجاد میکند، بلکه به مدیریت آب و خاک کمک میکند، بازارهای منطقهای را تصاحب میکنیم و ارزآوری نیز داریم. اینها نکاتی است که در بخش کشاورزی دیده شده و انشاءالله تلاش خواهیم کرد تا در راستای منافع کشور و آینده کشور ظرفیتسازیهای لازم را انجام دهیم. به امید خدا، اتفاقات خوبی که مد نظر داریم، رخ خواهد داد.
وی در ادامه، گفت: آمریکا یک سابقه تاریخی ۲۵۰ ساله دارد، اما ما یک سابقه ۷۰۰۰ ساله تاریخی و تمدنی داریم. هر کشوری که در فضای تاریخ خود به دنبال کشورداری بوده، اگر تاریخ را مطالعه میکرد، میدید که ما چه پشتوانهای داریم. ای کاش این ترامپ دیوانه تاریخ ایران را مطالعه کرده بود. او هم سواد ندارد، هم شعور ندارد و هم نمیفهمد که ما جنگ ۸ ساله دفاع مقدس را پشت سر گذاشتهایم.
عسکری بیان کرد: به ترامپ ملعون و نتانیاهوی کودککش عرض میگویم که ما به دنبال شما خواهیم آمد. دیروز گفتید از نیل تا فرات، امروز میگوییم از خلیج فارس تا مدیترانه، از خلیج فارس تا دریای سرخ، همه شما را خواهیم گرفت و محاکمه خواهیم کرد.
عسکری تاکید کرد: ما در دنیا سه قدرت داشتیم؛ چین، روسیه و آمریکا. تحلیلگران آمریکایی پیشبینی کردهاند که تا ۵ سال آینده، آمریکا دیگر ابرقدرت دنیا نخواهد بود. ترامپ بدان که ما امروز به عنوان یک ابرقدرت جهانی در منطقه حضور داریم. ابتکار عمل در منطقه به دست ماست. منطقه غرب آسیا، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای آمریکاییها به گورستان تبدیل خواهد شد، یک ویتنام دیگر برای آنها به وجود خواهد آمد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اجازه نمیدهیم حتی یک وجب از خاک کشور به تسخیر دشمن دربیاید. امروز رزمندگان ما در پای لانچرها و پهپادها میجنگند و مردم در کف خیابانها ایستادهاند. هیچ کجای دنیا نمیتوانید نمونهای مشابه پیدا کنید.
نظر شما