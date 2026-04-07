مهدوی: تجربه خودکفایی نظامی به حوزه تولید منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر مهدوی، در حاشیه بازدید از یکی از صنایع آسیب‌دیده یزد در جنگ آمریکایی، با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: اگر تجربه ارزشمند خودکفایی، توانمندی و اخلاص در حوزه نظامی به حوزه اقتصاد و تولید منتقل شود، قطعاً با همراهی مردم شاهد اتفاقات باورنکردنی در کشور خواهیم بود که حاصل آن رشد و بالندگی ایران اسلامی خواهد بود.

وی در حوزه حقوق عامه تصریح کرد: هر جا تلاش و اخلاص عمل وجود داشته و تبعیت از ولی‌فقیه بوده، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده‌ایم.

مهدوی با بیان اینکه پیش از این شاید به داشتن سپاه و ارتش مقتدر اعتقاد داشتیم، اظهار داشت: حتی در میان نخبگان نیز این باور وجود نداشت که تا این حد بتوانیم تاب‌آوری داشته باشیم و قدرتمندترین کشور دنیا را در مقابل خود به زانو درآوریم.

نماینده ویژه معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: امروز هم به خاطر از دست دادن عزیزانمان غصه دار هستیم و هم به خاطر پیروزی.ها و اقدامات خوب نیروهای مسلح در برابر دشمنان قسم‌خورده این کشور امیدوار هستیم.

مهدوی در پایان با تأکید بر اینکه تولید از مهم‌ترین ارکان کشور است، خاطرنشان کرد: مسئولان جهت بازگشت چرخه تولید کشور به روال طبیعی خود، تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت.