به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طیب صحرایی مدیرکل حوزه شهردار تهران، در خصوص شرایط اسکان شهروندان آسیبدیده از جنگ در هتلهای پایتخت، اظهار کرد: پیشفرض در شهرداری این است که خدمترسانی به شهروندان وظیفه ماست و در ایام جنگ نیز با همین تفکر اقدام کردیم.
مدیرکل حوزه شهردار تهران گفت: خروج آسیبدیدگان جنگ از هتلها تنها پس از فراهم شدن شرایط برای تداوم زندگی عادی آنها در منازل سابق یا جدید انجام میشود.
وی همچنین تصریح کرد: در هفتههای اخیر، تلاش بر رفع هرچه سریعتر آسیبهای جزئی به شیشه، درب و پنجره بود تا بخش زیادی از شهروندان بتوانند سکونت در منازل خود را ادامه دهند.
طیب صحرایی افزود: در بخشهایی که آسیبها به منازل نیاز به بازسازی، مقاومسازی و تخریب و نوسازی داشت، میزبانی از آسیبدیدگان در هتلها را آغاز کردیم و این روند همچنان تداوم دارد اما به هرشکل بهترین وضعیتی که در شأن شهروندان است سکونت در منزل مسکونی خودشان است و در همین راستا ما به دنبال فراهم کردن زمینه اسکان در منازل قبلی و یا منازل جدید برای آنها هستیم.
شرایط تداوم اسکان آسیبدیدگان جنگ در هتلهای تهران
وی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم که شرایط اسکان در منزل افراد و بازگشت به شرایط قبل از جنگ را فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: تا هر اندازه که تلاش کنیم در هتلها باکیفیتترین خدمات را ارائه دهیم، شاید برای مدت کوتاهی برای شهروندان مطلوبیت داشته باشد و طبعاً احساس راحتی که در منزل خود دارند، در هتل ندارند؛ لذا تمام تلاش ما فراهم کردن شرایطی برای بازگشت آسیبدیدگان به منزل است.
طیب صحرایی با اعلام اینکه جلسات متعددی در مناطق با محوریت رفع مشکلات آسیبدیدگان جنگ برگزار شده است، گفت: تلاشهای بسیاری صورت گرفته و ما تمام این اقدامات را پیگیری و نظارت میکنیم تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد و شهروندان به محل سکونت جدید و یا سابق خود با همان کیفیت و مطلوبیت بازگردند.
مدیرکل حوزه شهردار تهران تأکید کرد: تا زمانی که شرایط برای زندگی عادی افراد فراهم نشود با کمال افتخار در هتلها میزبان آنها هستیم و هر زمان به نقطهای برسند که امکان اسکان در منزل خود و شرایط عادی را داشته باشند، از هتل به منازل خود نقل مکان خواهند کرد. به عبارتی میتوان گفت که ما تنها زمانی که افراد شرایط اسکان در منزل خود را داشته باشند، از آنها میخواهیم که به منازل بازگردند.
