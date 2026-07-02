مرگ قهرمان اخلاقی در سایه‌ زرنگی ابزاری/وقتی رعایت حق معادل«سادگی» است

به گزارش خبرنگار مهر،در حافظه تاریخی و ادبی ایران، «قهرمان» کسی بود که برای حقیقتی فراتر از منافع شخصی، از خود میگذشت؛ پهلوانی که دستگیر ضعیف بود و بازرگانی که «اعتبار» را مقدستر از «سود» میدانست. اما در دهههای اخیر، چرخدندههای فشارهای خردکنندهی اقتصادی و بیثباتیهای اجتماعی، تعریف «موفقیت» را در ذهنیت جمعی دگرگون کرده است. امروز واژهی «زرنگی» از معنای هوشمندی و درایت تهی شده و به معنای «دور زدن قانون»، «نادیده گرفتن حق دیگری» و «بهرهکشی از فرصتهای ناعادلانه» تغییر ماهیت داده است. در ادامه بناست به کالبدشکافی این جابجایی ارزشها و پیامدهای هولناک آن برای آیندهی تمدنی ایران بپردازدیم.
وقتی رعایت حق معادل «سادگی» میشود
نخستین نشانه سقوط اخلاق اجتماعی، در تغییر بار معنایی واژگان نهفته است. در فضای عمومی امروز، کسی که در صف میایستد، چراغ قرمز را محترم میشمارد یا به قراردادهای شفاهی خود پایبند میماند، غالباً با برچسبهایی چون «سادهلوح» یا «نابلد» نواخته میشود. در مقابل، کسی که با استفاده از رانت، اطلاعات نهانی یا نادیده گرفتن حقوق مشاع، به ثروتی بادآورده میرسد، «زرنگ» نامیده میشود.
این استحاله معنایی نشاندهنده یک فروپاشی در نظام پاداش و جزای اجتماعی است. وقتی جامعه به جای «تلاش روشمند»، به نتیجه بیضابطه پاداش میدهد و آن را تحسین میکند، قهرمان اخلاقی یعنی کسی که هزینهی درستکاری را میپردازد به حاشیه رانده شده و منزوی میگردد. در چنین اتمسفری، «اخلاق فضیلتگرا» که بر پایهی منش و شخصیت والای انسانی است، جای خود را به «اخلاق ابزاری» میدهد که در آن، هدف هر وسیلهای را توجیه میکند.
بنبست همکاری
اخلاق تنها یک توصیه فردی نیست، بلکه زیربنای اصلی «سرمایه اجتماعی» است. سرمایه اجتماعی یعنی همان چسبی که افراد را برای رسیدن به اهداف مشترک به هم متصل میکند. وقتی «زرنگی مخرب» به استراتژی غالب تبدیل شود، اولین قربانی، «اعتماد» است.
در جامعهای که هر فرد تصور میکند دیگری در کمین است تا از او بهرهکشی کند، هزینههای مبادله به شدت بالا میرود. قراردادهای اقتصادی پیچیده و پلیسی میشوند، همکاریهای تیمی در نطفه خفه میگردند و مشارکت مدنی به حداقل میرسد. «بیاعتمادی سیستماتیک» باعث میشود که جامعه به جای یک کل واحد، به مجموعهای از اتمهای تنها و سرگردان تبدیل شود که در رقابتی فرساینده برای بقا، یکدیگر را تخریب میکنند. اینجاست که توسعه اقتصادی متوقف میشود؛ چرا که هیچ پروژه بزرگی بدون «اعتماد متقابل» به سرانجام نمیرسد.
وقتی بقا بر اخلاق مقدم میشود
نباید سقوط ارزشها را صرفاً به رذیلتهای فردی تقلیل داد. پژوهشهای اجتماعی نشان میدهند که میان «ثبات اقتصادی» و پایبندی به اخلاق پیوندی ناگسستنی وجود دارد. وقتی تورم مزمن قدرت خرید را میبلعد و آینده پیشبینیناپذیر میشود، «افق زمانی» افراد کوتاه میگردد.
در وضعیت بقا، ذهن انسان به حالت جنگی میرود. در این حالت، فرد برای تأمین آیندهی فرزندانش یا حفظ آنچه دارد، ممکن است به رفتارهایی دست بزند که در شرایط عادی از آنها کراهت داشت. جامعهای که مدام در معرض از دست دادن است، به سختی میتواند به ارزشهای متعالی فکر کند. با این حال، اتفاق ناگوار زمانی رخ میدهد که این رفتارهای اضطراری، به مرور به فرهنگ پایدار تبدیل شده و حتی پس از رفع بحران نیز در جان جامعه باقی بمانند.
رسانه و سینما؛ بازنمایی برندههای بیاخلاق
رسانهها و بهویژه آثار نمایشی در دهههای اخیر، نقش مهمی در عادیسازی «زرنگی مخرب» ایفا کردهاند. در بسیاری از فیلمها و سریالهای پرمخاطب، شخصیتهایی که با کلاهبرداری، زبانبازی و فریب به موفقیت میرسند، به عنوان افرادی «جذاب» و «باهوش» یا دوستداشتنی تصویر میشوند. در مقابل، شخصیتهای پایبند به قانون و اخلاق، اغلب افرادی منفعل، فقیر و بیعرضه نمایش داده شدهاند.این بازنمایی غلط، الگوی ذهنی نسل جدید را تغییر داده است. وقتی قهرمان داستان کسی است که سیستم را دور میزند و در انتها به ثروت و قدرت میرسد، مخاطب به طور ناخودآگاه میآموزد که برای «برنده شدن» باید اخلاق را پشت در گذاشت.
وقتی مرز میان «درست» و «غلط» مخدوش شود، جامعه دچار وضعیتی میشود که جامعهشناسان آن را بیقاعدگی مینامند. در این وضعیت، دیگر هیچ قبح اجتماعی برای رفتارهای غیراخلاقی وجود ندارد. رشوهخواری، کمفروشی، تزویر و نقض عهد، به اموری عادی تبدیل میشوند که لزومی به پنهان کردن آنها نیست.این فقدان قطبنمای اخلاقی، جامعه را در برابر بحرانهای بزرگ آسیب پذیر میکند. سقوط ارزشهای متعالی یعنی تبدیل شدن شهروند به مشتری،یعنی موجودی که فقط در پی بهرهکشی از محیط پیرامون است.
بازگشت به «اخلاق مسئولیت»
برای احیای قهرمان اخلاقی و مهار زرنگی مخرب، راهی جز بازسازی پیوند میان «منفعت فردی» و «اخلاق جمعی» وجود ندارد.تا زمانی که دور زدن قانون «سودآور» باشد، زرنگی مخرب ادامه خواهد داشت. حاکمیت باید هزینهی بیاخلاقی را بالا برده و پاداش درستکاری را ملموس کند.علاوه بر آن نهادهای آموزشی باید به جای رقابت فرساینده برای نمره، «همکاری»، امانتداری و «عدالتخواهی» را به عنوان فضیلتهای اصلی آموزش دهند و هنر و ادبیات باید قهرمانانی را بازتولید کنند که نه در کلاهبرداری، بلکه در «ایستادگی بر سر اصول» و خلق ارزش واقعی سرآمد باشند.
تمدن بر پایه اخلاق ایستاده است، نه ثروت
سقوط ارزشهای متعالی، بزرگترین زنگ خطر برای بقای یک تمدن است. ثروت اقتصادی بدون پشتوانهی اخلاقی، به زودی در گرداب فساد و بیاعتمادی بلعیده خواهد شد. زرنگی واقعی، نه در فریب دیگران، بلکه در ساختن جهانی است که در آن بتوان با آرامش و اعتماد زندگی کرد.
ما نیازمند حرکت به سمت «انسان فضیلتمند» هستیم؛ کسی که بداند «برنده شدن» به قیمت باختن انسانیت، بزرگترین شکست است. احیای سرمایه اجتماعی در ایران، پیش از آنکه نیازمند برنامههای پیچیدهی اقتصادی باشد، محتاج یک بیداری اخلاقی است تا دوباره درستکاری به جای زرنگی، سکهی رایج بازار زندگی شود. تنها در آن صورت است که میتوان به ساختن آیندهای پایدار و انسانی امیدوار بود.
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