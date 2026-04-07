ورود بیش از ۵۰ هزار ایرانی به کشور از طریق مرزهای زمینی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و هم مرز بودن با کشورهای عراق و ترکیه، جایگاه مهمی در حوزه تردد مسافر و توریست دارد گفت: بیش از ۵۰ هزار ایرانی از طریق پایانه های مرزی استان وارد کشور شده اند.

وی یاد آور شد در بازه زمانی ۱۵ لغایت ۱۴ فروردین در مجموع بیش از ۱۲۸ هزار نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانه های مرزی استان تردد کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۴ درصدی داشتند و این روند نزولی متاثر از آمار خروجی است.



مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهار کرد: بیشترین تردد مسافر نیز در این بازه زمانی مربوط به پایانه مرزی رازی با بیش از ۵۹ هزار تردد است و بعد از آن نیز پایانه‌های مرزی بازرگان با بیش از ۳۳ هزار تردد و پایانه مرزی تمرچین با بیش از ۲۸ هزار تردد قرار دارند.



شکری خاطر نشان کرد: در مدت زمان مذکور بیش از ۱۳ هزار ناوگان ترانزیتی به مقدار تناژ ۳۳۰ هزار تن از مرز های زمینی استان تردد کرده اند که پایانه مرزی بازرگان با بیش از ۲ هزار و چهارصد دستگاه در رده اول و پایانه های مرزی تمرچین و سرو در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.