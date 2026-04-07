به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای مدیریت بهینه شرایط اضطراری، افزود: با همافزایی تمامی دستگاه های اجرایی و خدماتی، تمهیدات جامع و لازم در جهت خدماتدهی مستمر در بخشهای زیربنایی از جمله آب، برق و گاز اندیشیده شده است.
وی همچنین با دعوت از مردم برای مشارکت در ارتقای سطح آمادگی فردی، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات حاکمیتی، توصیه میشود شهروندان عزیز نیز به صورت خودجوش پیشبینیهای لازم را داشته باشند تا ضریب تابآوری در مواقع اضطراری افزایش یابد.
استاندار آذربایجانغربی به فشارهای خارجی و جنگ روانی دشمنان نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان همواره به دنبال ایجاد ناامیدی در بدنه جامعه هستند، اما با هوشیاری مردم و تلاش شبانهروزی خادمان ملت، این بحران را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت و توطئههای بدخواهان در سایه وفاق ملی خنثی خواهد شد.
رحمانی ضمن اطمینان خاطر به عموم مردم استان، اضافه کرد: مردم آذربایجان غربی هیچگونه نگرانی بابت تأمین نیازهای اساسی خود نداشته باشند؛ دولت با تمام توان و ظرفیتهای خود در صحنه حضور دارد و تا برقراری ثبات کامل، در کنار شهروندان خواهد بود.
