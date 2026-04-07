۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

رحمانی: توطئه‌های دشمنان با همدلی ملت و دولت خنثی می‌شود

ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ستاد مدیریت بحران استان و استمرار خدمات‌رسانی در حوزه‌های انرژی و کالاهای اساسی گفت: توطئه دشمنان با همدلی دولت و مردم خنثی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای مدیریت بهینه شرایط اضطراری، افزود: با هم‌افزایی تمامی دستگاه ‌های اجرایی و خدماتی، تمهیدات جامع و لازم در جهت خدمات‌دهی مستمر در بخش‌های زیربنایی از جمله آب، برق و گاز اندیشیده شده است.

وی همچنین با دعوت از مردم برای مشارکت در ارتقای سطح آمادگی فردی، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات حاکمیتی، توصیه می‌شود شهروندان عزیز نیز به صورت خودجوش پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند تا ضریب تاب‌آوری در مواقع اضطراری افزایش یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی به فشارهای خارجی و جنگ روانی دشمنان نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان همواره به دنبال ایجاد ناامیدی در بدنه جامعه هستند، اما با هوشیاری مردم و تلاش شبانه‌روزی خادمان ملت، این بحران را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت و توطئه‌های بدخواهان در سایه وفاق ملی خنثی خواهد شد.

رحمانی ضمن اطمینان خاطر به عموم مردم استان، اضافه کرد: مردم آذربایجان غربی هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین نیازهای اساسی خود نداشته باشند؛ دولت با تمام توان و ظرفیت‌های خود در صحنه حضور دارد و تا برقراری ثبات کامل، در کنار شهروندان خواهد بود.

