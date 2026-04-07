۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

دستگیری۳ نفر  از عوامل ضد انقلاب و کشف سلاح و مهمات در شهرستان سردشت

ارومیه - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان غربی از دستگیری ۳ نفر از عوامل ضد انقلاب و کشف  ۵ قبضه سلاح جنگی در سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان غربی در خصوص دستگیری ۳ نفر از عوامل ضد انقلاب و کشف ۵ قبضه سلاح جنگی، آمده است، شهروندان گرامی یک گروه ۳ نفره از قاچاقچیان وابسته به گروهک های ضد انقلاب که قصد ایجاد نا امن‌سازی در کشور را داشتند، در شهرستان سردشت؛ در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات انتظامی استان گرفتار شدند.

با اشراف اطلاعاتی گسترده سربازان گمنام سازمان اطلاعات انتظامی استان آذربایجان غربی و همراهی مردم هوشیار، از متهمان تعداد ۵ قبضه سلاح جنگی کشف شده است.

