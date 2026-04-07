۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

تحلیلگر سابق سیا: آمریکا درباره تلفات جنگ علیه ایران پنهانکاری می کند

یک تحلیلگر سابق سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) اعلام کرد واشنگتن درباره تلفات جنگ علیه ایران پنهانکاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لری جانسون، تحلیلگر سابق سیا در گفتگو با اسپوتنیک در مورد پنهانکاری آمریکا در مورد تلفات ماموریت نجات خلبان جنگنده آمریکایی می‌گوید دولت آمریکا درباره تلفات واقعی عملیات نجات خلبان سرنگون‌شده در خاک ایران، مردم را فریب می‌دهد. به گفته او: ما هنوز نمی‌دانیم چند نفر دیگر از نیروهای جستجو و نجات کشته شدند.

وی افزود: به گمان من دست کم ۶ نفر در سقوط یک فروند سی-۱۳۰ که در عملیات نجات در ایران مشارکت داشت جان باختند. بنابراین تلفات را پنهان می‌کنند.

جانسون این وضعیت را به جنگ ویتنام تشبیه می‌کند که خلبانان آمریکایی سرنگون می‌شدند و تیم‌های نجات برای کمک به آنها می‌رفتند، اما غالباً خودشان برنمی‌گشتند. او می‌گوید دیروز هم همین اتفاق افتاد، آن هم درست پس از آن که ترامپ با افتخار اعلام کرده بود «همه سامانه‌های پدافند هوایی ایران نابود شده‌اند.»

