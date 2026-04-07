به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پس از تأیید تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تأسیسات «توفیق دارو» که برای تولید داروهای درمان سرطان استفاده می‌شد از سوی سازمان جهانی بهداشت، اکنون این نهاد بین المللی حملات هوایی به کارخانه‌های داروسازی و مراکز درمانی ایران را تأیید کرد.

تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در این خصوص اعلام کرد: بمب‌ ها همچنین به مؤسسه پاستور ایران، یک بیمارستان روانپزشکی و بیمارستانی دیگر در حومه تهران آسیب زده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت سپس اضافه کرد که این نهاد بیش از ۲۰ حمله به سیستم بهداشت و درمان ایران را تایید کرده که دست‌ کم ۹ کشته به دنبال داشته است.