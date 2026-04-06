به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور بعد از ظهر دوشنبه در تجمع بزرگ اعتراضی دانشگاهیان و کادر سلامت در محل بیمارستان کوثر سمنان، اظهار داشت: این تجمع به منظور ابراز انزجار از جنایات دشمن در حمله به مرکز تحقیقاتی دارویی کشور برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه مرکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی پاسور تهران مورد تجاوز متعدد آمریکا و اسراییل قرار گرفته است، افزود: این نوع حمله به زیرساخت‌های درمانی محکوم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه هدف این تجمع اعلام محکومیت اقدامات بزدلانه و خصمانه دشمنان خبیث علیه ملت ایران است، ابراز داشت: سکوت مجامع بین‌المللی در برابر این رفتارهای غیر انسانی و ضد علم جایز نیست.

رشیدی پور حضور اساتید، کارکنان، کادر بهداشت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان و سازمان تاب مرتبط از سرخه و مهدیشهر را شایان تقدیر دانست و تصریح کرد: حضور با روپوش سفید و لباس فرم گواهی همین موضوع که کادر درمان یکصدا خواهان پاسخگویی مجامع به این نوع حملات هستند.

وی افزود: از دیگر خواسته‌های کادر بهداشت و درمان توقف این حمله‌ها به مراکز آموزشی و تحقیقاتی و دارویی و لزوم حفظ این زیر ساخت‌ها برای فردای این سرزمین است.