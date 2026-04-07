قهرمانی زودهنگام فرنگی کاران ایران در آسیا/ یک طلا و ۳ نقره در ۵ وزن

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله رده بندی و فینال پنج وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر سه شنبه ۱۸ فروردین به میزبانی بیشکک قرقیزستان برگزار شد و پنج کشتی‌گیر ایران به یک مدال برنز، سه نقره و یک طلا رسیدند.

با توجه به راهیابی سه ملی پوش ایران در پنج وزن دوم به فینال، تیم ملی ایران قهرمانی زودهنگام آسیا را به خود اختصاص داد.

نتایج نمایندگان کشتی فرنگی به شرح زیر است:

در مرحله رده‌بندی در وزن ۵۵ کیلوگرم محمدحسینوند پناهی به مصاف اولان موراتبک اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۷ بر یک پیروز و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۳ کیلوگرم عرفان جرکنی به مصاف آفتاندیل تالایبک اولو از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو در مرحله فینال مصاف آکژول محموداف دارنده مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۳ بر ۳ مغلوب حریف قدرتمند خود شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی به مصاف آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده به مصاف رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان رفت و با پیروزی ۹ بر صفر برابر حریف خود به مدال طلا رسید تا تنها طلایی ایران در پنج وزن نخست باشد.