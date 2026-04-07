به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شب از پاتوق مردم و هنرمندان در باغ فردوس تهران، سه‌شنبه ۱۸ فروردین از ساعت ۲۰ با برنامه‌ای ترکیبی از روایت و موسیقی برگزار می‌شود.

در این برنامه، جواد موگویی به روایت یک دستاورد بزرگ و راهبردی برای ایران می‌پردازد؛ موضوعی که به گفته وی می‌تواند در تقابل با آمریکا و اسرائیل، موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر دهد.

همچنین امیر تاجیک و زانکو با اجرای زنده روی صحنه خواهند رفت و قطعاتی با حال‌وهوای ملی برای ایران اجرا می‌کنند.

در این برنامه از قطعه جدید این هنرمندان که برای بچه‌های میناب تولید شده نیز رونمایی خواهد شد.