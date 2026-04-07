به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، ویژه‌برنامه بزرگداشتی با حضور امت حزب‌الله، مدیران، مسئولان، کارکنان و خدام بارگاه منور رضوی، در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه شامگاه چهارشنبه و پنج‌شنبه نوزدهم و بیستم فروردین ساعت ۱۹:۳۰ در رواق بزرگ امام خمینی (ره)، میزبان سوگواران شهادت رهبر شهید انقلاب، خواهد شد.

این ویژه‌برنامه با مرثیه‌سرایی و حماسه‌خوانی مداح و ذاکر آل الله، مهدی رسولی و سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی خراسانی، همراه خواهد بود.

قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت زیارت امین‌الله، اجرای برنامه هم خوانی، شعرخوانی آئینی و دکلمه‌خوانی نوجوانان رضوی، از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.