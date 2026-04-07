۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

آئین بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید در حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد- آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب، با حضور امت حزب‌الله، در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، ویژه‌برنامه بزرگداشتی با حضور امت حزب‌الله، مدیران، مسئولان، کارکنان و خدام بارگاه منور رضوی، در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه شامگاه چهارشنبه و پنج‌شنبه نوزدهم و بیستم فروردین ساعت ۱۹:۳۰ در رواق بزرگ امام خمینی (ره)، میزبان سوگواران شهادت رهبر شهید انقلاب، خواهد شد.

این ویژه‌برنامه با مرثیه‌سرایی و حماسه‌خوانی مداح و ذاکر آل الله، مهدی رسولی و سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی خراسانی، همراه خواهد بود.

قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت زیارت امین‌الله، اجرای برنامه هم خوانی، شعرخوانی آئینی و دکلمه‌خوانی نوجوانان رضوی، از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.

کد مطلب 6794493

