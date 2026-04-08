به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامه «امام امت» به همت واحد خواهران معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی و هم زمان با فرارسیدن چهلمین روز شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (ره) با حضور بانوان زائر و مجاور، در حرم مطهر رضوی، برگزار میشوند.
ویژهبرنامه «امام امت» روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ساعت ۱۷:۰۰ و روز پنجشنبه بیستم فروردین در دو نوبت صبح ساعت ۱۰:۰۰ و عصر ساعت ۱۶:۵۰ در رواق مبارکه نجمه خاتون (س) میزبان بانوان زائر و مجاور، خواهد بود.
سخنرانی، دکلمهخوانی توسط دختران نوجوان، اجرای گروه همخوانی سرود، مرثیهسرایی و قرائت ادعیه از جمله بخشهای ویژهبرنامه «امام امت» به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی است.
