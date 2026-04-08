۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

برگزاری ویژه‌برنامه «امام امت» به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید

مشهد- هم زمان با فرارسیدن چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب، ویژه‌برنامه «امام امت»، با حضور بانوان رضوی، در حرم مطهر امام هشتم، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «امام امت» به همت واحد خواهران معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی و هم زمان با فرارسیدن چهلمین روز شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) با حضور بانوان زائر و مجاور، در حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شوند.

ویژه‌برنامه «امام امت» روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ساعت ۱۷:۰۰ و روز پنج‌شنبه بیستم فروردین در دو نوبت صبح ساعت ۱۰:۰۰ و عصر ساعت ۱۶:۵۰ در رواق مبارکه نجمه خاتون (س) میزبان بانوان زائر و مجاور، خواهد بود.

سخنرانی، دکلمه‌خوانی توسط دختران نوجوان، اجرای گروه همخوانی سرود، مرثیه‌سرایی و قرائت ادعیه از جمله بخش‌های ویژه‌برنامه «امام امت» به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی است.

