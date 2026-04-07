کشف و کشتار محموله دام قاچاق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر حمل‌ونقل دام زنده از مبدأ لرستان به مقصد یکی از استان‌های مرزی کشور بدون اخذ مجوزهای لازم با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی خودروی حامل دام‌های زنده متوقف و پس از اخذ دستورات لازم مقام قضایی تعداد ۲۹ رأس دام در یکی از واحدهای کشتارگاهی استان کشتار و گوشت استحصالی در جهت تنظیم بازار توزیع شد.

وی گفت: هر گونه حمل‌ونقل و جابه‌جایی دام و طیور و فرآورده‌های خام دامی مشروط به اخذ مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور است.