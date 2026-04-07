به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در ژنو روز سه شنبه ۱۸ فروردین در نامهای به «ربکا گرینسپن» دبیرکل کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) با اشاره به تجاوز نظامی و حملات متعدد آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای غیرنظامی ایران، خواستار محکومیت این حملات شد.
در این مکاتبه با اشاره به اینکه از زمان آغاز تجاوز نظامی، شمار زیادی از زیرساختهای اقتصادی، تجاری، تولیدی و حملونقلی هدف حملات عامدانه قرار گرفته است، تصریح شده است که این حملات بخشی از کارزار نظاممند متجاوزان با هدف ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایران بوده و با اهداف و اصول آنکتاد در تضاد هستند.
نماینده کشورمان در ژنو همچنین یادآور شد که تبعات و آثار منفی حملات مزبور از مرزهای ایران فراتر رفته و میتواند زنجیره تأمین و تولید جهانی را با اختلال جدی مواجه کند و به همین جهت، ضروری است که دبیرکل آنکتاد در جهت برجستهسازی این آثار و تبعات، نقشی موثر ایفا نماید.
نامه مذکور همچنین با یادآوری اینکه اراضی و آسمان شماری از کشورهای مشخص در منطقه در اختیار متجاوزان قرار گرفته است، تأکید دارد که بر اساس قوانین بینالمللی تسهیل اقدام نظامی علیه کشور ثالث از طریق در اختیار قرار دادن اراضی و آسمان، مشارکت در تجاوز محسوب شده و ضروری است کلیه اعضا از اقداماتی که تسهیلگر کارزار نظامی علیه ایران هستند، اجتناب نمایند. جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه داراییها و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی اهداف مشروع ایران هستند، تصریح نموده است که از حق دفاع از خود بهرهمند بوده و مادامی که حملات ادامه داشته باشد، به دفاع ادامه خواهد داد.
در خاتمه با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای ایران در حملات متجاوزان، درخواست شده است که آثار این حملات در گزارشهای آنکتاد بازتاب یافته و برنامه همکاری با ایران بر اساس تحولات اخیر به روزرسانی شود.
