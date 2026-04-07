۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

ثبت ۹۸۲۹ واحد خسارت‌دیده ناشی از حملات اخیر در کردستان

ثبت ۹۸۲۹ واحد خسارت‌دیده ناشی از حملات اخیر در کردستان

سنندج- رئیس ستاد بازسازی کردستان با اعلام ثبت ۹۸۲۹ واحد خسارت‌دیده و تشکیل ۳۳۸۲ پرونده، از تأمین کامل منابع مالی برای تسریع روند جبران خسارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاهو گلشه شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کل بازسازی کردستان با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای خسارت‌دیده اظهار کرد: تاکنون ۹ هزار و ۸۲۹ واحد در سطح استان شناسایی شده که ۱۰۰ درصد آن‌ها در سامانه پایش ثبت شده‌اند و برای ۳ هزار و ۳۸۲ واحد نیز پرونده خسارت تشکیل شده است.

وی افزود: طی هفته گذشته، فرآیند پرداخت کمک‌هزینه اجاره مسکن برای ۳۳ واحد به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال، کمک‌هزینه خسارت شیشه و پنجره برای ۲۳۳ واحد به مبلغ ۲۷.۸۳ میلیارد ریال و معرفی ۶۱ واحد به بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به مبلغ ۳۰۳.۶ میلیارد ریال انجام شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه دارد.

گلشه با تأکید بر تأمین منابع مالی مورد نیاز تصریح کرد: با تأمین تنخواه از طریق دفتر مرکزی، در حال حاضر مشکلی در زمینه اعتبار برای پرداخت‌ها وجود ندارد و انتظار می‌رود ستادهای شهرستانی در تشکیل پرونده و ارسال مدارک خسارت‌دیدگان تسریع کنند تا روند پرداخت‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان نیز با قدردانی از تلاش‌های همکاران گفت: فرآیند بازسازی از مرحله ارزیابی عبور کرده و وارد مرحله پرداخت خسارت شده است و منابع لازم نیز از طریق استانداری و دفتر مرکزی تأمین شده است.

سعید رسولی افزود: ضروری است همه ستادها با تلاش مضاعف، روند پرداخت‌ها را تسریع کرده و در خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده با تمام توان عمل کنند.

وی همچنین بر دقت در ارزیابی‌ها تأکید کرد و گفت: باید از هرگونه نگاه سلیقه‌ای پرهیز شود تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین تثبیت ارزیابی واحدهای احداثی در اولویت بوده و مراحل آواربرداری و معرفی به شهرداری و نظام مهندسی باید با سرعت انجام گیرد.

در پایان این جلسه، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای بهبود روند بازسازی و خدمات‌رسانی مطرح کردند.

