به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاهو گلشه شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کل بازسازی کردستان با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای خسارت‌دیده اظهار کرد: تاکنون ۹ هزار و ۸۲۹ واحد در سطح استان شناسایی شده که ۱۰۰ درصد آن‌ها در سامانه پایش ثبت شده‌اند و برای ۳ هزار و ۳۸۲ واحد نیز پرونده خسارت تشکیل شده است.

وی افزود: طی هفته گذشته، فرآیند پرداخت کمک‌هزینه اجاره مسکن برای ۳۳ واحد به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال، کمک‌هزینه خسارت شیشه و پنجره برای ۲۳۳ واحد به مبلغ ۲۷.۸۳ میلیارد ریال و معرفی ۶۱ واحد به بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به مبلغ ۳۰۳.۶ میلیارد ریال انجام شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه دارد.

گلشه با تأکید بر تأمین منابع مالی مورد نیاز تصریح کرد: با تأمین تنخواه از طریق دفتر مرکزی، در حال حاضر مشکلی در زمینه اعتبار برای پرداخت‌ها وجود ندارد و انتظار می‌رود ستادهای شهرستانی در تشکیل پرونده و ارسال مدارک خسارت‌دیدگان تسریع کنند تا روند پرداخت‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان نیز با قدردانی از تلاش‌های همکاران گفت: فرآیند بازسازی از مرحله ارزیابی عبور کرده و وارد مرحله پرداخت خسارت شده است و منابع لازم نیز از طریق استانداری و دفتر مرکزی تأمین شده است.

سعید رسولی افزود: ضروری است همه ستادها با تلاش مضاعف، روند پرداخت‌ها را تسریع کرده و در خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده با تمام توان عمل کنند.

وی همچنین بر دقت در ارزیابی‌ها تأکید کرد و گفت: باید از هرگونه نگاه سلیقه‌ای پرهیز شود تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین تثبیت ارزیابی واحدهای احداثی در اولویت بوده و مراحل آواربرداری و معرفی به شهرداری و نظام مهندسی باید با سرعت انجام گیرد.

در پایان این جلسه، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای بهبود روند بازسازی و خدمات‌رسانی مطرح کردند.