۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

رسولی: پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در کردستان آغاز شد

رسولی: پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در کردستان آغاز شد

سنندج- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان از آغاز روند پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال به خسارت‌دیدگان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به مصوبات هیئت وزیران و شورای مدیریت بحران افزود: پرداخت خسارت توسط بنیاد مسکن استان در سه بخش در حال انجام است.

وی ادامه داد: در بخش کمک‌هزینه اجاره مسکن، تاکنون برای ۳۳ واحد مبلغ ۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده و در بخش جبران خسارت شیشه و پنجره نیز ۲۳۳ واحد به مبلغ حدود ۲۸ میلیارد ریال مشمول دریافت کمک شده‌اند.

رسولی تصریح کرد: همچنین ۶۱ واحد مسکونی تخریبی به بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به مبلغ ۳۰۳.۶ میلیارد ریال معرفی شده‌اند.

وی تأکید کرد: روند پرداخت‌ها با شتاب بیشتری در حال انجام است و تلاش می‌شود خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان به آسیب‌دیدگان ارائه شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از ارزیابی واحدهای خود توسط کارشناسان، با در دست داشتن مدارک شناسایی و مالکیتی برای تشکیل پرونده به ستاد بازسازی بنیاد مسکن در شهرستان محل سکونت مراجعه کنند.

