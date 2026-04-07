به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به مصوبات هیئت وزیران و شورای مدیریت بحران افزود: پرداخت خسارت توسط بنیاد مسکن استان در سه بخش در حال انجام است.

وی ادامه داد: در بخش کمک‌هزینه اجاره مسکن، تاکنون برای ۳۳ واحد مبلغ ۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده و در بخش جبران خسارت شیشه و پنجره نیز ۲۳۳ واحد به مبلغ حدود ۲۸ میلیارد ریال مشمول دریافت کمک شده‌اند.

رسولی تصریح کرد: همچنین ۶۱ واحد مسکونی تخریبی به بانک مسکن جهت دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به مبلغ ۳۰۳.۶ میلیارد ریال معرفی شده‌اند.

وی تأکید کرد: روند پرداخت‌ها با شتاب بیشتری در حال انجام است و تلاش می‌شود خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان به آسیب‌دیدگان ارائه شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از ارزیابی واحدهای خود توسط کارشناسان، با در دست داشتن مدارک شناسایی و مالکیتی برای تشکیل پرونده به ستاد بازسازی بنیاد مسکن در شهرستان محل سکونت مراجعه کنند.