به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه راه‌آهن سراسری ایران جایگاهی فراتر از یک پروژه عمرانی دارد، اظهار کرد: این اثر نماد تلفیق دانش مهندسی، طبیعت و فرهنگ است و به همین دلیل در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به عبور بخش‌هایی از این مسیر از استان مازندران افزود: قرارگیری این خط ریلی در میان جنگل‌های هیرکانی و رشته‌کوه‌های البرز، جلوه‌ای منحصربه‌فرد از تعامل انسان با محیط طبیعی را به نمایش می‌گذارد.

ایزدی ادامه داد: در شرایطی که این اثر ارزشمند با تهدیداتی مواجه شده، پیگیری‌های ملی برای حفاظت از آن در دستور کار قرار گرفته و مکاتباتی نیز با نهادهای بین‌المللی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران تأکید کرد: هرگونه اقدام علیه این مسیر ریلی، صرفاً یک آسیب زیرساختی نیست، بلکه به معنای تعرض به میراثی است که به همه بشریت تعلق دارد و باید در چارچوب قوانین بین‌المللی از آن محافظت شود.

وی همچنین گفت: حفاظت از چنین آثاری نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری جهانی است و سکوت در برابر تهدیدات، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای میراث فرهنگی جهان به همراه داشته باشد.

ایزدی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران آمادگی دارد در تعامل با نهادهای ذی‌ربط، اقدامات لازم برای صیانت و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند را دنبال کند.