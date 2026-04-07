به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو اعلام کرد شبکه برق کشور بسیار پهناور است و در هر منطقه چندین نیروگاه فعال وجود دارد که از طریق خطوط انتقال به یکدیگر متصل هستند. به همین دلیل اگر در نقطه‌ای مشکلی ایجاد شود، از طریق سایر خطوط و نیروگاه‌ها جبران خواهد شد.

وی افزود نیروهای آموزش‌دیده و باتجربه در صنعت برق حضور دارند و تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات احتمالی را برطرف کنند. به گفته او، تمامی سناریوهای ممکن برای پایداری شبکه بررسی شده و مانورهای متعددی برای مقابله با شرایط مختلف برگزار شده است.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد با تلاش متخصصان صنعت برق، طی ۲۲ سال گذشته شبکه برق کشور دچار فروپاشی سراسری نشده است. او همچنین گفت در ۴۰ روز گذشته حدود ۱۹۰۰ حادثه جدی در شبکه برق رخ داده که همگی مدیریت و برطرف شده‌اند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به توان داخلی صنعت برق گفت بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و این شبکه برق‌رسانی به همه مردم و همچنین واحدهای تولیدی را پوشش می‌دهد.

وی حمله به تأسیسات برق را «جرم جنگی» دانست و در پایان از مردم به دلیل همراهی و تشکیل زنجیره‌های انسانی برای حفاظت از تأسیسات برق تشکر کرد و افزود در صورت بروز هرگونه اتفاق، اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام خواهد شد.