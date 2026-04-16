به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جمشیدی روز پنجشنبه با اعلام اینکه حدود ۶۰۰ بیمار هموفیلی در آذربایجان‌ شرقی شناسایی شده‌اند و خدمات درمانی این بیماران در مراکز تخصصی از جمله بیمارستان اسدآبادی، بیمارستان کودکان مردانی آذر و بیمارستان امام رضا (ع) و همچنین مراکز درمانی شهرستان‌ها ارائه می‌شود.

جمشیدی با اشاره به شعار امسال روز جهانی هموفیلی با عنوان «تشخیص، نخستین گام به سوی مراقبت» گفت: تشخیص زودهنگام این بیماری نقش مهمی در جلوگیری از بروز عوارض جدی دارد.

وی افزود: دریافت درمان‌های پیشگیرانه و به‌موقع می‌تواند از خونریزی‌های داخلی، آسیب‌های مفصلی و ناتوانی‌های حرکتی جلوگیری کرده و کیفیت زندگی بیماران را به‌طور قابل‌توجهی بهبود بخشد.

رئیس اداره مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها تأکید کرد: تشخیص دیرهنگام سبب بروز مشکلاتی همچون دردهای مزمن، محدودیت‌های حرکتی و خونریزی‌های تهدیدکننده حیات می‌شود.

وی افزود: آگاهی‌بخشی به بیماران و خانواده‌ها و ارائه آموزش‌های لازم درباره راه‌های تشخیص، روش‌های درمان و نحوه مدیریت بیماری، از محورهای مهم برنامه‌های معاونت درمان است.

جمشیدی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی معاونت درمان، ارتقای کیفیت زندگی بیماران و فراهم‌سازی امکانات لازم برای حضور فعال آنان در جامعه است، افزود: استمرار آموزش، حمایت و توسعه خدمات تخصصی در کنار ترویج تحقیقات علمی، نقش مهمی در مدیریت هموفیلی و کاهش عوارض ناشی از آن دارد.