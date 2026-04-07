اثر جدید علی میرفتاح برای چهلم رهبر شهید رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی میرفتاح هنرمند نقاش و روزنامه‌نگار قدیمی، در صفحه شخصی خود با انتشار نقاشی جدیدش که دست رهبر شهید است، نوشت:

«مومن آن باشد که در هر جزر و مد/ کافر از ایمان او حسرت خورد

اللهم ارزقنا

ضمن اینکه به تعبیر قرآن مجید خداست که اطمینان و آرامش را به قلب مومن نازل می‌کند.

هو الذی انزل السکینة فی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم و لله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما.»

میرفتاح پیش از این در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران، چند اثر با موضوع رهبر شهید، مردم ایران و وطن خلق کرد.