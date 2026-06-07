«دیوار دین» میرفتاح در راه است؛ ادای دین به بزرگان هنر و ادب

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرفتاح روزنامه‌نگار و هنرمند نقاش با انتشار فیلمی از تکمیل کردن یک تابلوی نقاشی، از برگزاری پروژه جدیدش با ادای دین به بزرگان تاریخ و اهالی ادب و هنر خبر داد.

وی نوشت: «باز شوق یوسفم دامن گرفت. عجب مثنوی خونداری سایه گفته؛ رحمة الله علیه. مولانا هم اگر می‌شنید خوشش می‌آمد و همتی بدرقه راه شاعر می‌کرد. چه بسا بابت تعبیر خوش‌آهنگ و نوِ نازک‌آرای تنش، حالی به سایه می‌داد و غزلی تقدیمش می‌کرد.

شعر که خوب باشد نوازنده و خواننده هم سر ذوق می‌آیند و صدشان را وسط می‌گذارند. شجریان که آواز را عالی خوانده اما اینجا ناظری هم الحق و الانصاف کاری کرده که ما بعد از نزدیک پنجاه سال تمام‌قد بایستیم و طولانی مدت برایش دست بزنیم. ذوق موسیقی به جان من بی‌هنر هم افتاد و شروع کردم به کشیدن «یوسف یکدست». مربوط به مجموعه دیوارِ دین.

خدا بخواهد نمایشگاهی با همین نام اواخر تابستان برپا خواهم کرد. دیوار دین ما البته بلندتر از آن است که در یک نمایشگاه بگنجد. منتها از حیث مشت نمونه خروار به قدر وسع ادای دین می‌کنم به همه بزرگانی که گردنم حق دارند.»