به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی این وزارتخانه، با صدور بیانیهای رسمی نسبت به حمله به کنیسه رفیعنیا واکنش نشان داد.
در این بیانیه، تعرض به اماکن مقدس نقض اصول انسانی و اخلاقی و موازین بینالمللی خوانده شده و تأکید شده است که هیچ توجیهی برای چنین اقداماتی پذیرفتنی نیست.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه خود، صیانت از حرمت اماکن عبادی و تأمین امنیت پیروان ادیان الهی را از ابتداییترین حقوق بشر دانسته و همزیستی مسالمتآمیز ادیان را از اصول دیرینه فرهنگ ایران برشمرد.
وی همچنین جامعه کلیمیان ایران را به عنوان بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی کشور ارج نهاد و از نهادهای بینالمللی و مجامع فرهنگی خواست اقدامات مؤثر و مسئولانهای برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی اتخاذ کنند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
با نهایت تأسف و تأثر، حمله وحشیانه و غیرانسانی به کنیسه رفیع نیا را که منجر به جریحهدار شدن احساسات عمومی و آسیب به میراث معنوی و دینی گردید، بهشدت محکوم میکنم.
تعرض به اماکن مقدس، نقض آشکار اصول انسانی، اخلاقی و موازین شناختهشده بینالمللی است و هیچگونه توجیهی برای آن پذیرفتنی نیست.
صیانت از حرمت اماکن عبادی و تأمین امنیت پیروان ادیان الهی، از ابتداییترین حقوق بشر است که همواره باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران، به پشتوانه فرهنگ دیرینه خود، همواره بر همزیستی مسالمتآمیز ادیان تأکید داشته و جامعه کلیمیان ایران را بهعنوان بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی کشور ارج مینهد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با آسیبدیدگان این حادثه به ویژه هموطنان کلیمی، از تمامی نهادهای بینالمللی، مجامع فرهنگی و وجدانهای بیدار جهانی میخواهم با محکومیت صریح این اقدام، برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی و پاسخگو کردن عاملان آن، اقدامات مؤثر و مسئولانه اتخاذ نمایند.
محسن جوادی
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»
