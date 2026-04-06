خبرگزاری مهر-دین، حوزه و اندیشه؛ امام شهیدمان، به ملت رشید ایران اسلامی، بشارت بزرگ و قطعی داده و گفته است: «همه و همه بدانند که خدای متعال نصرت را برای ملت ایران تضمین کرده و ملت ایران حتما پیروز خواهد شد»

جدا از تجربه چهل و هفت ساله که ملت سرافراز ایران از همه توطئه ها، جنگها، اغتشاشات و تهدیدها، سربلند به در آمده و دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی، هر چه در چنته داشتند به کار بردند ولی این همه تلاشها نه فقط به سقوط نظام اسلامی، منجر نشد بلکه امروزه، انقلاب اسلامی، سربلندتر، سرافرازتر و قوی تر از گذشته، به بالندگی و رشد رسیده است، میتوان به علل ذیل در خصوص تضمین نصرت و پیروزی اسلامی اشاره کرد:

۱ـ (ما متکی به قدرت خداییم و آنها متکی به ابزارهای مادی)

ملت ایران، مومن و دارای معنویت هستند و با ایمان و معنویت و با اتکال به خداوند، نبرد می کنند، این درحالی است که دشمنان، فاقد ایمان هستند، لذا برخلاف ملت ایران که از غیر خداوند نمی ترسند، قدرت خویش را از خداوند، کسب می کنند.

۲ـ (مرگ برای ما شهادت و افتخار و برای آنها نابودی است)

مرگ در نزد ملت ایران شهادت و افتخار است و موجبات بقاء حقیقی است، بلکه در منطق ملت ایران هم پیروزی و هم شهادت، پیروزی است (إحدی الحسنیین)، این درحالی است که مرگ در نزد دشمنان ایران، نه فقط افتخار نیست بلکه فنا و نابودی است. بر این اساس، برخلاف ملت ایران که در معرکه نبرد، به استقبال شهادت می روند، دشمنان در معرکه نبرد از مرگ می هراسند.

۳ـ (ما برای ریشه مان می جنگیم آنها برای تجاوز)

ملت ایران میراث دار تمدنی هفت هزار ساله است و نه فقط در این کشور ریشه دارد، دارای تجربه زندگی، فداکاری، هم زیستی و زیست انسانی بوده و بقای خود را در طول این مدّت، علیه دشمنانش تضمین کرده است، این درحالی است که تجربه حکومت رژیم صهیونیستی، به هشتادسال نمی رسد و رژیم آمریکا نیز به سیصد سال نمی رسد. چنان که این دو رژیم، ریشه در سرزمین شان ندارند بلکه آن سرزمین را غصب کردند. طبعا ملتی که برای وطن و ریشه اش می جنگد، نسبت به متجاوز غاصب، پیروز خواهد بود.

۴ـ (ما ملتی مقاومیم و آنها رفاه زده)

ملت ایران، ملتی مقاوم است که در دل بحران ها به استواری رسیده و از بحرانها، فرصت ساخته است و لذا ریشه در زمین سخت دارند، این درحالی است که دشمنان، ملتی رفاه زده اند که ریشه در آب دارند.

۵ـ ما در حال دفاع از خود هستیم و آنها در مقام تجاوز)

ملت ایران، مورد تجاوز قرار گرفته و در حال دفاع از سرزمین خویش است، این درحالی است که دشمنان، متجاوز هستند و به جهت جلب منافع یا استعمار به کشورمان تجاوز کرده اند.

۶ـ (مردم در نظام ما محور امور هستند و در کشور دشمن، سرمایه داران)

در نظم مردم سالاری دینی، مردم، محور استقرار، استمرار و ثبات نظام خودشان هستند، این درحالی است که در کشورهای متجاوز، شرکتهای چندملیتی، احزاب و گروهی اندک برای جامعه، تصمیم می گیرند. لذا در نظام اسلامی، مردم از نظام خویش، دفاع می کنند ولی در نظم دشمن، مردم، خود را مقید به منافع نظام خویش نمی دانند.

۷ـ (در کشور ما شایستگان، حاکمند ولی در کشور دشمن، فاسدان و متجاوزان)

برخلاف نظام اسلامی که بر اساس نظم ولایت فقیه، شایستگان بر آن، حکومت می کنند، در رژیم های متجاوزان، حاکمیت جامعه برعهده کسانی است که نه از جمله شایستگان، بلکه فاسدانی هستند که نماینده احزاب و سرمایه داران هستند.

۸ـ فرماندهان مان، پیشاپیش نبرد هستند، نه در عقبه نبرد)

برخلاف نظام اسلامی که حاکمان و فرماندهان آن، پیشگام نبرد بوده و مانند سردار رشید اسلام، سرداز سلیمانی، خود در نوک پیکان نبرد قرار داشتند، فرماندهان دشمن، نه در نوک پیکان نبرد، و نه در عقبه جنگ، بلکه در زیرزمین ها و منطقه فارغ از جنگ، قرار دارند. لذا برخلاف دشمنان اسلام، مردم و سربازان در نظام اسلامی، به فرماندهان و کارگزاران خویش اعتماد داشته و از آنها حمایت حدّاکثری می کنند.

پیروزی ملت ایران، و تضمین نصرت الهی، ادعا، بلوف یا تصادف نیست، بلکه مستند به سنت الهی است که حکم به پیروزی ملتی کرده است که:

ـ ایمان به خداوند دارند

ـ از مرگ نمی هراسند و به دنبال شهادت هستند

ـ ریشه در میهن و فرهنگ خویش دارند.

ـ مقاوم و استوار هستند

ـ حاکمیّت شایستگان بر آنها حاکم است

ـ مظلوم و صاحب حق هستند

ـ صاحب سرنوشت خود هستند

ـ کارگزاران و فرماندهانشان پیشگام در نبرد هستند.

*حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی