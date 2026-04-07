به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه عقب‌نشینی‌های خود از بیم واکنش‌های ایران و محور مقاومت گفت: موافقت می‌کنم که بمباران را به مدت دو هفته متوقف کنیم.

وی مدعی شد: «این یک آتش‌بس دوطرفه خواهد بود! دلیل این کار این است که ما قبلاً به تمام اهداف نظامی دست یافته و فراتر رفته‌ایم و در حال پیشرفت بسیار خوبی در رسیدن به توافق نهایی برای صلح بلندمدت با ایران و صلح در خاورمیانه هستیم.»

ترامپ در ادامه افزود: ما یک پیشنهاد ۱۰ بندی از ایران دریافت کرده‌ایم و معتقدیم که این پایه‌ای قابل قبول برای مذاکره است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که تقریباً تمام نقاط اختلاف گذشته بین این کشور و ایران توافق شده است، اما دوره دو هفته‌ای اجازه می‌دهد تا توافق نهایی و کامل شود.

وی افزود: از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان رئیس‌جمهور و همچنین نمایندگی کشورهای خاورمیانه، افتخار است که این مشکل بلندمدت به نزدیکی حل و فصل رسیده است.

بیانیه نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس ایران و آمریکا

نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: : «با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

شهباز شریف افزود: من صمیمانه از این اقدام حکیمانه استقبال می‌کنم و عمیق‌ترین سپاس‌گزاری خود را از رهبری هر دو کشور ابراز می‌دارم و از هیئت‌های آن‌ها دعوت می‌کنم روز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد حاضر شوند تا برای توافقی نهایی جهت حل و فصل تمام اختلافات، مذاکرات بیشتری انجام دهند.

وی افزود: هر دو طرف خرد و درک قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و به طور سازنده برای پیشبرد آرمان صلح و ثبات درگیر بوده‌اند.

ما صمیمانه امیدواریم که «مذاکرات اسلام‌آباد» در دستیابی به صلح پایدار موفق شود و مشتاقیم در روزهای آینده اخبار خوب بیشتری را به اشتراک بگذاریم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه عقب نشینی های خود از بیم واکنش های ایران و محور مقاومت، با آتش بس پیشنهادی از سوی پاکستان و تعلیق حملات به زیرساخت ها به مدت دو هفته موافقت کرد.