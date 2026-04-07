۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۰

ترامپ با آتش‌بس دوهفته‌ای موافقت کرد/ شروط تهران به کرسی نشست

ترامپ با آتش‌بس دوهفته‌ای و توقف تجاوزات نظامی به ایران موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه عقب‌نشینی‌های خود از بیم واکنش‌های ایران و محور مقاومت گفت: موافقت می‌کنم که بمباران را به مدت دو هفته متوقف کنیم.

وی مدعی شد: «این یک آتش‌بس دوطرفه خواهد بود! دلیل این کار این است که ما قبلاً به تمام اهداف نظامی دست یافته و فراتر رفته‌ایم و در حال پیشرفت بسیار خوبی در رسیدن به توافق نهایی برای صلح بلندمدت با ایران و صلح در خاورمیانه هستیم.»

ترامپ در ادامه افزود: ما یک پیشنهاد ۱۰ بندی از ایران دریافت کرده‌ایم و معتقدیم که این پایه‌ای قابل قبول برای مذاکره است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که تقریباً تمام نقاط اختلاف گذشته بین این کشور و ایران توافق شده است، اما دوره دو هفته‌ای اجازه می‌دهد تا توافق نهایی و کامل شود.

وی افزود: از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان رئیس‌جمهور و همچنین نمایندگی کشورهای خاورمیانه، افتخار است که این مشکل بلندمدت به نزدیکی حل و فصل رسیده است.

بیانیه نخست وزیر پاکستان درباره آتش بس ایران و آمریکا

نخست‌ وزیر پاکستان بعد از موافقت ایران و آمریکا با آتش بس به مدت دو هفته در بیانیه ای اعلام کرد: : «با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری درهمه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست.

شهباز شریف افزود: من صمیمانه از این اقدام حکیمانه استقبال می‌کنم و عمیق‌ترین سپاس‌گزاری خود را از رهبری هر دو کشور ابراز می‌دارم و از هیئت‌های آن‌ها دعوت می‌کنم روز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد حاضر شوند تا برای توافقی نهایی جهت حل و فصل تمام اختلافات، مذاکرات بیشتری انجام دهند.

وی افزود: هر دو طرف خرد و درک قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و به طور سازنده برای پیشبرد آرمان صلح و ثبات درگیر بوده‌اند.

ما صمیمانه امیدواریم که «مذاکرات اسلام‌آباد» در دستیابی به صلح پایدار موفق شود و مشتاقیم در روزهای آینده اخبار خوب بیشتری را به اشتراک بگذاریم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه عقب نشینی های خود از بیم واکنش های ایران و محور مقاومت، با آتش بس پیشنهادی از سوی پاکستان و تعلیق حملات به زیرساخت ها به مدت دو هفته موافقت کرد.

    نظرات

    • محمد IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      این ده بند چیه؟؟؟ چرا هیچکس هیچی نمیگه؟؟؟
      • تنها IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
    • مهرداد IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      مگه قرار نبود که اتش بس را نپذیره ایران؟ چرا اتش بس را پذیرفتن؟ میرن قویتر میشن
      • شیرین صفوی IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        باز شروع شد !!!!!! مراقب جان رهبری باشیم به امریکا و اسراییل اعتمادی نیست من به عنوان کسی که در این جنگ دوستان و اشنایان رو از دست داد بالاتر از همه رهبری رو خوش بین نیستم اینا میخوان باز سازی کنن خودشون رو ، از جهت دیگه مبخوان‌حمله کنن مگه قرار نبود مذاکره رو نپذیریم !
    • سارا IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      الان اسراییل میتونه تو این دو هفته حمله کنه؟ یا جزو آتش بس میشه؟
      • سیروان IR ۰۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        اونم جزء این آتش بس است و دیگر حمله نخواهد کرد
      • عباس IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        اون هم موظف شده بپذیره.
    • محمد IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      الحمدالله رب العالمین آرزوی سربلندی و عزت و برکت و پیشرفت و آبادی و شادی ایران و ایرانیان مظلوم مقتدر غیور
    • IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      تو رو خدا آتش بس نکنید اسراییل دارد نابود میشود برای همیشه پا رو از رو گلوی درحال خفه شدنش بر ندارید. خونخواهی آقا مگر یادمون رفته؟ بیایید تا تهش بجنگیم. اینا دوباره بر میگردن بادست پر و ما هرچی زدیم و پدافندشون رو نابود کردیم ازبین می‌ره زحماتمون. ما تا تهش هستیم . «فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مومنین».
    • ایران مقتدر IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      درود بی پایان بر مدافعان رشید و وطن پرست ایران، واقعاً عالی درخشیدند و البته آتش بس هم از موضع قدرت و فرصت،بسیار پسندیده و هوشمندانه است.
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بعیده آمریکا دست از سر ایران برداره حالا چه چهارده روز چه سی روز اینا همش فریبه باید ساخت سلاح هسته ای شروع کنیم وگرنه آمریکا سری بعد با بمباران اتمی میاد الانشم معلوم نیست
    • رضا IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باز هم فریبی دیگر و البته فریبی بزرگتر. چه زمانی باید درس بگیریم؟ چرا ابتدا توافق و بعدجنگ متوقف نشد؟ دو هفته بعد عدم پذیرش و اختلاف فاحش و سپس حمله گسترده تر پس از تجدید قوا. الان چه چیزی به کرسی نشسته؟ قیمت نفت پایین اومد، بخشی از انرژی رو تامین می کنند تسلیحات شون رو تقویت می کنند ..... دوباره حمله و البته اینبار از نیروگاه ها شروع می کنند در خباثت این شک دارید؟
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      این یه فریبه
      • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        دقیقا
    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      دوباره تسلیم ؟
    • ایرانی IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ترامپ خلبانش زخمی شدباتیرعشایرغیور لر .مامتجاوز رامیزنیم.چه بابرنو چه باموشک .می‌زنیم.اینا آتش بس سرشون نمیشه.دروغگوهستندوگرنه هیچکسی ازجنگ خوشش نمیاد.جنگ چهره خوبی نداره.چقدرکودک وزن وادمای خوب کشورمون کشته شدند.ولی جنگ باید برای همیشه تموم بشه نه اینکه بعد از چندماه دوباره بدترشروع بشه.کسی نمیگه آتش بس بده.ولی ما به آمریکا بدبین.هستیم.چون عهدشکن هست.انتقام خون رهبرسرجاشه.
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      در این جنگ هم روسیاه شدی ترامپ ابله فکر کردین خیلی با شعورین که بر ایران متمدن حکومت کنید کور خواندید شما ها همین بروید به هرزگی هایتان بپردازید که انشاالله روسیاه هر دو عالم شوید وان نتانیاهوی خوک کثیف روزی در خون مردم جهان مثل اجداد کثیفش غرق خواهد شد به فضل پروردگار عالم
    • ناشناس IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      توروقران و تورو به خاک اون همه شهید قبول نکنید اتش بس ۱۴ روزه فقط و فقط به این معنیه که تجهیزات خودشونو دوباره زنده کنن و مقر فرماندهامون و شناسایی کنن قبول نکنید
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      دقیقا کدوم شروط تهران به کرسی نشست ؟؟
      • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خدا پاکستان لعنت کنه که وقت می‌خره برای دشمن
    • علی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      شروط تهران به کرسی نشست، آره معلومه آمریکا و اسرائیل از خداشونه
    • فریدون IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مقاومت ملت ایران در مقابل قدرت جهانی سندی جادوانه است .
    • فریدون IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      ایران صلح طلب است بر خلاف ایران اسرائیل جنگ طلب است.

