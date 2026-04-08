توقف جنگ منوط به پایان حملات با شرایط مورد نظر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی TF۱ که پیش از آتش‌بس اخیر صورت گرفت، بیان کرد که ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و امروز نیز قربانی یک تهاجم نظامی برخلاف قوانین بین‌المللی است، اما بر اساس حق دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، در مواجهه با هر سناریو و تحت هر شرایطی از تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.

او افزود که با این همه، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان طرفی که مورد تهاجم قرار گرفته، همچنان از پایان خشونت و بی‌ثباتی در منطقه استقبال می‌کند، اگرچه این موضوع منوط به پایان حملات متجاوزان، تحت شرایط مورد نظر ایران است.

سفیر کشورمان درباره پیگیری مسیر مذاکرات، به خیانت مکرر واشنگتن در این زمینه اشاره کرد و گفت، مذاکرات در دو مقطع جداگانه، ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، در جریان بود، اما هر بار در میانه مذاکرات، حملات نظامی علیه ایران صورت گرفت. ایران مخالف مذاکره نبوده و نیست، اما پس از این دو تجربه تلخ، باید وجود اراده برای یک صلح پایدار اثبات شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تنگه هرمز، اتهام مسدودسازی این آبراه از سوی ایران را رد کرد و گفت: ناامنی‌های موجود ناشی از حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، تجاوز نامشروع آنها به ایران و بی‌ثبات ارزیابی شدن وضعیت تنگه از سوی صاحبان کشتی‌ها و شرکت‌هاست. جمهوری اسلامی ایران، با داشتن طولانی‌ترین خط ساحلی در خلیج فارس، در طول تاریخ همواره ضامن ثبات و امنیت کشتیرانی در این منطقه بوده است.

سفیر کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت داخلی ایران و واکنش مردم به جنگ، به خسارات جانی و مالی این تجاوز نامشروع، از جمله بیش از ۲ هزار کشته، ۲۰ هزار زخمی و تخریب افزون بر ۱۱۳ هزار واحد مسکونی تاکنون اشاره کرد و آن را نماد «هدیه کردن دموکراسی» به ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

امین‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره موضع فرانسه در قبال جنگ، ضمن «قابل درک» دانستن رویکرد کشورها در چارچوب منافعشان، به مخالفت صریح برخی از کشورهای اروپایی با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به کشورمان اشاره کرد و با توجه به مسئولیت بین‌المللی فرانسه به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، ابراز امیدواری کرد که اعضای شورای امنیت، تحرک و نقش‌آفرینی فعال‌تری برای توقف جنگ داشته باشند. وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ کشوری را دشمن خود نمی‌داند و برای هیچ کشوری، از جمله فرانسه، تهدید محسوب نمی‌شود.