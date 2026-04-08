مقاومت تا خروج آمریکا از منطقه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدنژاد سهشنبه شب در اجتماع مردم رامسر با تسلیت ایام شهادت، اظهار کرد: ملت ایران اگرچه داغدار است، اما در مکتب عاشورا، حماسهآفرینی را جایگزین اندوه میکند.
وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه افزود: امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی قرار داریم و آموزههای مکتب امام حسین (ع) بر ایستادگی در برابر ظلم و عدم تسلیم تأکید دارد.
مشاور استاندار مازندران با بیان اینکه ملت ایران پایبند به آرمانهای خود است، تصریح کرد: مردمی که با فرهنگ عاشورا تربیت شدهاند، در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نخواهند کرد.
محمدنژاد حضور مردم در صحنه را عامل تقویت جبهه مقاومت دانست و ادامه داد: این حضور، پشتوانهای مهم برای مقابله با دشمنان و تداوم مسیر انقلاب است.
وی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: تا زمانی که نیروهای خارجی بهویژه آمریکا از منطقه خارج نشوند، هیچگونه آتشبس تحمیلی و ذلیلانه پذیرفته نخواهد شد.
مشاور استاندار مازندران همچنین بر ضرورت وحدت و همبستگی تأکید کرد و گفت: انسجام ملی و پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی، مهمترین عامل عبور از چالشها و مقابله با دشمنان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته با وجود تحریمها و فشارها، استوار ایستاده و مسیر پیشرفت و استقلال را ادامه خواهد داد.
