حاج ابوالقاسم: دست برتر در میدان مقاومت با مجاهدان است

دست برتر در میدان مقاومت با مجاهدان است
استاد حوزه علمیه قم گفت: مسلمانان نباید دشمن را به سمت سازش ذلیلانه دعوت کنند، زیرا تجربه تاریخی و آموزههای قرآنی نشان میدهد دست برتر در میدان مقاومت با مجاهدان است و ایستادگی در برابر فشارها تنها راه مقابله با زیادهخواهی دشمنان است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی در محفل ترتیلخوانی جزء بیستوششم قرآن کریم که در حرم بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به پیامهای آیات الهی اظهار کرد: پیام آیه ۳۵ سوره مبارکه «محمد» این است که مسلمانان باید مراقب باشند دشمن را به سمت سازش ذلیلانه دعوت نکنند؛ چراکه در میدان مقاومت، دست برتر با مجاهدان است و عقبنشینی در برابر دشمنان تنها آنان را برای افزایش فشارها گستاختر میکند.
مشاور و دستیار مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: ملتهای مقاوم باید در برابر زورگوییها ایستادگی کنند و تسلیم فشار دشمن نشوند؛ چراکه زورگویی و فشار دشمن پایانی ندارد و دشمنان تا زمانی که انسان را به بردهای ذلیل تبدیل نکنند دست از فشار برنمیدارند. بر همین اساس، تنها راه جلوگیری از استمرار این فشارها، مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیها است.
سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: در سوره بقره نیز آمده است که یهود و نصارا دست از دشمنی برنمیدارند مگر آنکه مسلمانان به طور کامل مطیع آنان شوند؛ از اینرو قرآن کریم با صراحت مسلمانان را نسبت به ماهیت این دشمنیها آگاه کرده و بر حفظ عزت و استقلال امت اسلامی تأکید دارد.
وی ادامه داد: دشمنان امروز نیز همان روشهای گذشته را دنبال میکنند؛ یک روز مسئله هستهای را مطرح میکنند، روز دیگر مسئله موشکی را به میان میآورند و گاهی نیز نظام اسلامی و موضوع حقوق بشر را بهانه فشار قرار میدهند. این تغییر مداوم بهانهها نشان میدهد هدف اصلی آنان توقف یک موضوع خاص نیست، بلکه در پی ایجاد فشار مستمر برای تضعیف ملتها هستند، از اینرو باید در برابر این فشارها محکم و قاطع ایستادگی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم تأکید کرد: دشمنان در پی آن هستند که ملتها را به نوکران مطلق خود تبدیل کنند؛ همانگونه که برخی سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را به وابستگی کامل کشاندهاند و تلاش میکنند سایر ملتهای منطقه را نیز در همان مسیر وابستگی قرار دهند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: دشمن تنها زبان قدرت را میفهمد و تاریخ نیز این واقعیت را بارها نشان داده است. زمانی که دشمن در میدان دچار شکست میشود، پیشنهاد سازش، صلح یا آتشبس را مطرح میکند؛ همانگونه که در ماجرای جنگ صفین نیز چنین اتفاقی رخ داد و دشمن پس از مواجهه با شکست در میدان، به دنبال تغییر صحنه نبرد رفت.
وی افزود: تجربه تاریخی نشان میدهد هزینه سازش همواره بیش از هزینه مقاومت است و ملتهایی که در برابر دشمنان عقبنشینی کردهاند، در نهایت با فشارهای بیشتری مواجه شدهاند. امروز نیز دشمن به سد مستحکم ملت ایران برخورد کرده است و تا اینجا دست برتر با ملت ایران بوده است. جمهوری اسلامی نیز هیچیک از حملات دشمن را بیپاسخ نگذاشته و بر اساس آموزههای قرآنی مقابله به مثل کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم در پایان تأکید کرد: نباید بازی برنده را ببازیم و دچار سستی شویم یا به دنبال سازش ذلیلانه برویم؛ زیرا دست برتر با جبهه مقاومت است و این مبارزه باید ادامه یابد تا صهیونیستها نابود شوند و حضور آمریکا در منطقه پایان یابد. وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش مردم در این مسیر گفت: اجتماعات مردمی در خیابانها نیز اهمیت دارد و تا زمانی که نیروهای مسلح در حال نبرد هستند، مردم نیز باید با حضور خود اجازه عرضاندام به دشمنان را ندهند و پشتیبانی خود را از جبهه مقاومت نشان دهند.
قم- استاد حوزه علمیه گفت: تجربه تاریخی و آموزههای قرآنی نشان میدهد دست برتر در میدان مقاومت با مجاهدان است و ایستادگی در برابر فشارها تنها راه مقابله با زیادهخواهی دشمنان است.
دست برتر در میدان مقاومت با مجاهدان است
نظر شما