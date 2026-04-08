دیدار امام جمعه بوشهر با خانواده شهید جنگ رمضان در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا، آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، و جمعی از مسئولان استانی و محلی، با خانواده شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدنفر از شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.
آیتالله صفایی بوشهری سه شنبه شب در این دیدار، ضمن ادای احترام به مقام والای شهادت و صبر خانواده شهید تمدنفر، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.
وی خانواده شهدا را الگوهای فداکاری و استقامت خواندند و تجدید پیمان با آرمانهای شهدا را وظیفه همگان برشمردند.
در این نشست صمیمی که با حضور اسماعیل کاظمی فرماندار شهرستان دیلم،حجت الاسلام اسدی امام جمعه شهرستان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، معاون عمرانی فرماندار، فرماندهان سپاه صاحب الزمان (عج) و انتظامی شهرستان دیلم و دیگر مسئولان استانی و محلی صورت پذیرفت، یاد و خاطره شهید محمدرضا تمدنفر گرامی داشته شد و بر ادامه راه ایشان تأکید گردید.
