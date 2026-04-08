۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۵

دیدار امام جمعه بوشهر با خانواده شهید جنگ رمضان در دیلم

دیدار امام جمعه بوشهر با خانواده شهید جنگ رمضان در دیلم

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و جمعی از مسئولان با خانواده شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر در دیلم دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، و جمعی از مسئولان استانی و محلی، با خانواده شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر از شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری سه شنبه شب در این دیدار، ضمن ادای احترام به مقام والای شهادت و صبر خانواده شهید تمدن‌فر، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی خانواده شهدا را الگوهای فداکاری و استقامت خواندند و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا را وظیفه همگان برشمردند.

در این نشست صمیمی که با حضور اسماعیل کاظمی فرماندار شهرستان دیلم،حجت الاسلام اسدی امام جمعه شهرستان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، معاون عمرانی فرماندار، فرماندهان سپاه صاحب الزمان (عج) و انتظامی شهرستان دیلم و دیگر مسئولان استانی و محلی صورت پذیرفت، یاد و خاطره شهید محمدرضا تمدن‌فر گرامی داشته شد و بر ادامه راه ایشان تأکید گردید.

