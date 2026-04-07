دیدار امام جمعه بوشهر با خانواده های شهدای جنگ رمضان در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در ادامه برنامههای سفر خود به شهرستان گناوه، با حضور در روستای محمدصالحی، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، با خانواده سرباز شهید «حمید جعفری» از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفتوگو کرد.
در این برنامه که با همراهی حجتالاسلام رکنی حسینی، امام جمعه گناوه و جمعی از مسئولان برگزار شد، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به جایگاه والای شهدا در نظام اسلامی، خدمت به خانوادههای آنان را یک وظیفه مهم و همگانی عنوان کرد.
آیتالله صفایی بوشهری ضمن دلجویی، عرض تسلیت و تبریک به خانواده این شهید، اظهار کرد: شهدای گرانقدر با نثار جان خود، عزت و امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همگان است که قدردان این ایثارگریها باشیم.
وی همچنین بر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی در جامعه تأکید کرد.
در این دیدار، خانواده شهید حمید جعفری نیز به بیان خاطراتی از این شهید سرافراز پرداخته و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
در جریان این برنامه از کارگاه پخت و بسته بندی نان برای رزمندگان، توسط جهادگران روستای محمد صالحی نیز بازدید به عمل آمد.
دیدار با خانواده کاپیتان شهید محمدعلی گیوی
آیتالله صفایی بوشهری، همچنین با حضور در منزل مادر کاپیتان شهید محمدعلی گیوی در شهرستان گناوه، ضمن دلجویی از این خانواده معزز، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور ، امام جمعه گناوه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، صبر و بردباری خانوادههای آنان را ستود.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه خانوادههای شهدا مایه عزت و افتخار جامعه اسلامی هستند، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، ضامن بقا و پویایی انقلاب اسلامی است و باید این فرهنگ به نسلهای آینده منتقل شود.
وی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مادر این شهید والامقام، بر لزوم تکریم و حمایت همهجانبه از خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، مادر شهید نیز با بیان خاطراتی از فرزند شهید خود، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
دیدار با خانواده سردار شهید تنگسیری در گناوه
آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر، در جریان سفر به شهرستان گناوه با حضور در منزل پدر همسر سردار شهید تنگسیری، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که با همراهی حجتالاسلام رکنی حسینی، امام جمعه شهرستان گناوه، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرماندار و فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) شهرستان گناوه برگزار شد، آیتالله صفایی بوشهری با تجلیل از مقام شامخ شهدا، خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای معنوی و پشتوانههای استوار نظام اسلامی دانست.
وی با ابراز همدردی و عرض تسلیت و تبریک به خانواده این شهید، بر ضرورت تداوم راه شهدا و پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت تأکید کرد و اظهار داشت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان است.
در این دیدار، خانواده شهید نیز به بیان خاطرات و ویژگیهای اخلاقی این شهید گرانقدر پرداختند.
