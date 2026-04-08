علمای اهل سنت: حضور در میادین واجبی شرعی و تکلیفی ملی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: حضور مردم در خیابانها از ابعاد اجتماعی و سیاسی مهمی برخوردار است. این حضور میتواند بازتابی از افکار عمومی، نمادی از مشارکت مدنی و راهی برای بیان مطالبات جمعی باشد.
خیابانها اغلب به عنوان یک تریبون عمومی عمل میکنند که در آن شهروندان میتوانند نگرانیهای خود را ابراز کنند، همبستگی نشان دهند و بر فرآیندهای تصمیمگیری تأثیر بگذارند.
اهمیت این تجمعات میتواند از رویدادهای محلی جامعه تا جنبشهای ملی در مقیاس بزرگ متغیر باشد که هر کدام با زمینه و تأثیر منحصر به فرد خود همراه هستند.
علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان از ظرورت و تکلیف حضور مردم در میادین و خیابان ها در ایام جنگ سخن گفته اند که در ادامه پرداخته می شود.
ضرورت حضور در میدان به عنوان یک واجب شرعی و تکلیف ملی
مولوی عارف هوتی، امام جمعه اهل سنت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسلام به ما آموخته است که ایمان بدون عمل، جانی ندارد و ایمان بدون دفاع از مظلوم، ناقص است.
وی گفت: وقتی خاک وطنی که در آن مساجد، کلیساها و مدارس و... ما قرار دارد مورد تعرض قرار میگیرد، حضور در میدان، نه یک انتخاب، بلکه یک واجب شرعی و یک تکلیف ملی است.
امام جمعه اهل سنت زرآباد بیان کرد: خیابانها امروز میدان آزمایش است؛ دشمن با آغاز این جنگ، قصد داشت روحیه مقاومت را در ما بکشد و ما را به انزوا درآورد اما امروز پس از گذشت چهل روز فهمیده توان مقابله با ایران را ندارد و ناچار به پذیرش شروط ایران است.
حضور مردم در خیابان ها جهاد بزرگ است
وی افزود: اما مردم باید بدانند که حضور پرشور آنها در خیابانها، همان جهاد بزرگ است که میتواند از فروپاشی نظم و امنیت جلوگیری کند. حضور شما در میدان، پیامی است به جهانیان که این ملت، حتی در سختترین شرایط، تسلیم نیست. ما نباید اجازه دهیم دشمن تصور کند که این سرزمین بدون صاحب است یا مردم آن در برابر ظلم بیتفاوتاند.
مولوی هوتی گفت: ای جوانان، ای مردان و زنان مومن! هر قدمی در خیابانها برای حفظ امنیت و ایستادگی بر سر ارزشها، در پیشگاه خداوند و تاریخ، ثبت خواهد شد.
وی ادامه داد: جنگهای نوین، تنها با سلاح نیست، بلکه با اراده و حضور فیزیکی مردم پیروز میشود؛ وقتی مردم در خیابانها جمع میشوند، دیوار دفاعی ملتی ساخته میشود که هیچ تانک و موشکی قادر به شکستن آن نیست.
امام جمعه اهل سنت زرآباد تصریح کرد: حضور مردم در یابان، جان دوبارهای به پیکر این کشور میدهد؛ پس باید نشان دهیم که اهل سنت و شیعه، مسلمان و ایرانی، در برابر دشمن، یک جبهه واحد و پولادین هستند.
ملت ایران نشان داد اجازه دخالت به بیگانگان را نمی دهند
مولوی عنایت الله رسولی زاده امام جمعه اهل سنت مینال در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در شرایط کنونی کشور ما نیازمند یک پارچگی ملتی است که نزدیک به چهل شبانه روز در خیابان ها حضور داشتند.
وی افزود: دشمن میداند که نقطه ضعف هر جامعهای، تفاوتها و شکافهای داخلی است اما ملت ایران نشان دادند اجازه دخالت به بیگانگان را نمی دهند.
مولوی رسولی زاده ادامه داد: اما حال حاضر و طی این دو هفته، آنچه بسیار اهمیت دارد در یک کلمه خلاصه میشود حضور است.
میدان داری مردم، بزرگترین ضمانت برای حفظ وحدت ملی است
وی تاکید کرد: حضور مردم در خیابانها و در میدانهای شهر، بزرگترین ضمانت برای حفظ وحدت ملی است؛ وقتی مردم در خیابانها گرد هم میآیند، مرزهای مذهبی و فرقه ای از میان می رود و تنها یک هویت باقی میماند: هویت یک ملت متحد.
امام جمعه اهل سنت مینال بیان کرد: حضور مردم، به معنای این است که ما بر سر ایران و امنیت یکپارچه ایستاده ایم.
وی افزود: ما در میدانها نشان می دهیم که ما در برابر سختیها، نه تنها نمیشکنیم، بلکه در کنار هم، استوارتر و متحدتر میشویم؛ وحدت ما، بزرگترین سلاح ما در این جنگ است و حضور در خیابان، تجلی عینی این وحدت است.
آتشبس، حساسترین و تعیینکنندهترین مرحله برای هر ملت است
مولوی واحد بخش شنبهزهی امام جمعه اهل سنت سیب و سوران در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاریخ نشان داده است که در میانه جنگها، دوران آتشبس، حساسترین و تعیینکنندهترین مرحله برای هر ملت است اگر ملت در این زمان سکوت کنند دشمن میدان را در دست می گیرد.
وی افزود: زمان آتش بس برای ملت، باید فرصتی برای تجدید آرایشِ اجتماعی و استحکامِ وحدت باشد که اگر دشمن در مذاکرات شرایط ایران را نپذیرفت بتوان محکم تر از قبل پاسخ کوبند به دشمن داد.
مولوی شنبهزهی تاکید کرد: بزرگترین اشتباه یک ملت، این است که در زمانِ سکوتِ سلاح، از حضور در میدانها و خیابانها دست بکشد و به بیتفاوتی روی آورد.
وی ادامه داد: حضور مقتدرانه و سازمانیافتهی مردم در خیابانها در این مقطع، تنها یک حرکتِ تجمعی نیست؛ بلکه یک استراتژی دفاعی است.
امام جمعه اهل سنت سیب و سوران افزود: حضور مردم در خیابان، خلأهای ناشی از ترس را پر میکند و اجازه نمیدهد روایتهای دشمن در فضای عمومی، جایگزینِ حقیقت و اقتدار ملی شود.
