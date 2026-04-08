سرهنگ حسن کیخا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش فزاینده فضای مجازی در زندگی روزمره مردم، نسبت به انتشار اطلاعات تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد.

رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: بسیاری از کاربران بدون آگاهی از پیامدهای رفتار خود، صرفاً با یک کلیک ساده، اطلاعات نادرست را بازنشر می‌دهند. به گفته سرهنگ کیخا، این اقدام هرگز یک اشتباه ساده نیست؛ بلکه می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود.

وی مهمترین پیامدهای انتشار شایعات و اطلاعات غیرموثق در فضای مجازی را به این ترتیب برشمرد:

۱. ایجاد ترس و اضطراب عمومی در میان مردم

۲. تضعیف بی‌اعتمادی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی

۳. آسیب رساندن به افراد بی‌گناه که ممکن است هدف شایعه قرار گیرند

۴. مختل شدن فرآیند تصمیم‌گیری‌های حیاتی در سطح خانواده، جامعه و حتی مدیریت بحران

کیخا از همه کاربران فضای مجازی خواست: پیش از اشتراک‌گذاری هر خبر یا محتوایی، مکث کنید، از صحت آن اطمینان حاصل نمایید و نسبت به پیامدهای احتمالی اشتراک آن آگاه باشید.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد قانونی با افرادی که عمداً شایعه‌پراکنی می‌کنند یا اطلاعات جعلی منتشر می‌نمایند، در دستور کار پلیس فتا قرار دارد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش دهند.