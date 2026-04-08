رسیدگی به بیش از ۲۸۰۰ پرونده اختلاف کارگری در سیستان و بلوچستان

الهنظر شهبخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۹ هیئت تشخیص (بدوی) و ۶ هیئت تجدیدنظر در استان سیستان و بلوچستان گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در این مراجع ۳۰ روز است که همتراز با شاخص کشوری میباشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: ترکیب هر هیئت شامل نماینده وزارت تعاون به عنوان رئیس، یک نماینده از کارگران و یک نماینده از کارفرمایان است.
وی خاطرنشان کرد: از ویژگیهای بارز این مراجع، تسریع در رسیدگی و رایگان بودن آن بر خلاف سایر مراجع شبهقضایی است.
شهبخش تأکید کرد: این روند نشاندهنده تعامل سازنده بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی در استان است.
وی در پایان از رسیدگی به بیش از ۲۸۰۰ فقره دادخواست در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرمای استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
