حمله به انستیتو پاستور ایران هجوم به علم و امنیت زیستی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا عارف، روز گذشته یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه در بازدید از انستیتو پاستور ایران گفت: موقعیت کشور پس از این جنگ در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد و وضعیت و جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز به‌دنبال تغییر شرایط کشور، بهبود خواهد یافت.

عارف با محکومیت حملات دشمن به زیرساخت‌های علمی، و سلامت کشور تأکید کرد مراکز آسیب‌دیده با کمک دولت و خیرین بازسازی می‌شوند، اما دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید بهتر از گذشته احیا شوند.



معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید گزارشی از تاریخچه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی، خدمات علمی و سلامت‌محور این مرکز و همچنین میزان خسارات وارده در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دریافت کرد و پس از دریافت این گزارش گفت: انستیتو پاستور ایران یک نهاد علمی است و حمله به آن، در واقع حمله به علم و امنیت زیستی مردم است. این مرکز باید در کوتاه‌ترین زمان، فعالیت‌های خود را در حوزه تأمین سلامت مردم و خدمات پژوهشی از سر گیرد.



وی افزود: انستیتو پاستور ایران، قرارگاه زیستی کشور با قدمتی ۱۰۰ ساله است؛ بنابراین لازم است نه‌تنها بازسازی شود، بلکه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی آن نیز تقویت شود. در این مسیر، خیرین متعددی در داخل و خارج کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و دولت نیز برای کمک به بازسازی انستیتو پاستور ایران آمادگی کامل دارد تا فعالیت‌های این مرکز به‌عنوان یک پایگاه علمی، به‌ویژه در حوزه سلامت، مقابله با تهدیدات بیولوژیک و خدمات پژوهشی و آموزشی، از سر گرفته شود.



معاون اول رئیس‌جمهور با محکومیت حمله دشمن به زیرساخت‌های کشور تأکید کرد: حمله به انستیتو پاستور ایران اثبات کرد که دشمن برخلاف ادعاها و شعارهای خود درباره کمک به مردم ایران، با حمله به زیرساخت‌ها به‌دنبال آسیب رساندن به معیشت، زندگی، سلامت، رفاه و امنیت مردم است.



عارف از مسئولان انستیتو پاستور ایران خواست گزارشی از حمله به این مرکز و میزان خسارات وارده را به نهادهای علمی بین‌المللی و مرتبط با سلامت مردم ارائه کنند تا عمق خباثت دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به اطلاع این نهادها برسد.



وی همچنین تأکید کرد این مرکز باید برنامه‌ای جامع برای توسعه فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف، با راهبرد تأمین واکسن‌های مورد نیاز کشور تهیه کند.



معاون اول رییس جمهور در پایان یادآور شد: باید از تهدید حمله وحشیانه به‌عنوان فرصتی برای تقویت و توسعه بیش از گذشته فعالیت‌های انستیتو پاستور ایران استفاده شود. راهبرد دولت، دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه است و این هدف با تلاش محققان و دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت محقق خواهد شد.