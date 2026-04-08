به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج اساتید کشور به مناسبت چهلمین روز شهادت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و تحمیل آتش بس و پیروزی بر دشمنان زبون و جنایتکار تاکید شده است که اساتید، نخبگان، دانشجویان و عموم مردم ایران با حضوری آگاهانه و پرشور همانند چهل روز گذشته، بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی تأکید نمایند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» (آل‌عمران: ۱۶۰)

چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در شرایطی فرا می‌رسد که ملت بزرگ ایران، نیروهای مسلح و تمامی نهادهای انقلاب اسلامی ایران، یکی از ماندگارترین جلوه‌های مقاومت در تاریخ معاصر را رقم زده‌اند. شهادت ایشان در پی اقدام تروریستی و جنایتکارانه مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه‌تنها خللی در اراده ملی ایجاد نکرد، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در تعمیق وحدت، انسجام و ارتقای روحیه جهاد و تحقق یک پیروزی راهبردی بدل شد.

در چهل روز گذشته، همه ارکان نظام، از جمله قوای سه گانه بویژه دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و فراجا)، بسیج، نیروهای امدادی، کادر درمان، شهرداری‌ها و گروه‌های جهادی، بدون وقفه به ایفای مأموریت‌های خود پرداخته‌اند. سوگ برای رهبر شهید، هرگز به معنای ترک سنگر نبود؛ بلکه خود به صحنه‌ای از حضور فعال و مجاهدانه تبدیل شد. دشمن با محاسباتی خطا، جنگی ترکیبی و فراگیر را آغاز کرد، اما با مقاومتی مواجه شد که او را ناگزیر به پذیرش آتش‌بس تحمیلی و عقب‌نشینی در برابر اراده ملت ایران ساخت.

سازمان بسیج اساتید کشور، در این مقطع تاریخی، نکات زیر را مورد تأکید قرار می‌دهد:

1- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در کنار ملت بزرگ ایران و مجموعه نیروهای امدادی، انتظامی، درمانی، شهری و جهادی، در طول چهل روز عزای عمومی، حتی لحظه‌ای از مجاهدت بازنایستادند. این هم‌زمانی «سوگ و سنگر» نشان داد که این ملت، مأموریت خود را تا تحقق کامل اهداف به انجام خواهد رساند. این رشادت تاریخی نشان داد که بر خلاف یاوه‌گویی های رئیس جمهور متوهم آمریکا، تمدن چند هزار ساله ایرانی نه تنها نابود شدنی نیست، بلکه ابرقدرت های خود خوانده و پوشالی را نیز ناچار به کرنش خواهد کرد. تقارن این ایام با تحمیل آتش‌بس به دشمن متجاوز، نشانه‌ای روشن از استحکام جبهه مقاومت و ناتوانی دشمن در تحقق اهداف خود است.

۲- رئیس‌جمهور متوهم ایالات متحده آمریکا، علی‌رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای تهاجمی، در نهایت در برابر اراده ملت ایران عقب‌نشینی کرد و ناگزیر به پذیرش چارچوب پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مبنای مذاکره شد. این منطق و چارچوب که پیش‌تر و پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم نیز مطرح شده بود، با عملیات روانی جریان‌های وابسته به رژیم صهیونی و معاند تخریب می‌شد، اما واقعیت میدان، اعتبار آن را تثبیت کرد. طرف مقابل ناچار به پذیرش اصولی همچون عدم تجاوز، به‌رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران، رفع کامل تحریم‌ها، خروج نیروهای نظامی از منطقه و جبران خسارات خواهد شد؛ روندی که نشانه‌ای آشکار از تغییر موازنه به نفع جمهوری اسلامی ایران است.

۳- در فرآیند مذاکرات جاری، هوشیاری در برابر فریب و نیرنگ دشمن یک ضرورت قطعی است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که دشمن، همواره تلاش کرده است اهداف خود را در پوشش دیپلماسی دنبال کند. تأکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه «دست‌های ما روی ماشه است»، بیانگر استمرار آمادگی در همه سطوح است. بر این اساس، آحاد ملت، مسئولان، اساتید و دانشگاهیان باید با حفظ انسجام، از هرگونه موضع‌گیری تفرقه‌انگیز پرهیز کرده و بدانند که این مذاکرات، امتداد میدان مقاومت است، نه جایگزین آن. در شرایطی که دشمن جنایتکار با حمله به دانشگاه ها، زیرساخت ها مانند پل ها و پتروشیمی ها، بیمارستان ها و مدارس و غیره از هیچ جنایتی خودداری نکرده است، باید بیش از پیش هوشیار بود.

۴- خون مطهر رهبر شهید انقلاب، موجی نوین از بیداری و تحرک در میان ملت های آزاده جهان و بویژه ملل مسلمان و جبهه مقاومت ایجاد کرده است. جریان‌های مقاومت در منطقه، با الهام از مکتب ایشان، ضرباتی مؤثر و ماندگار بر ساختارهای نظامی و راهبردی دشمن وارد کرده‌اند. شرایط کنونی، بیانگر تضعیف موقعیت دشمن و افزایش قدرت بازدارندگی محور مقاومت است. رهبر شهید، صرفاً یک شخصیت نبود، بلکه یک منظومه فکری و راهبردی بود که مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

۵- سازمان بسیج اساتید کشور از اساتید، نخبگان، دانشجویان و عموم مردم ایران دعوت می‌نماید تا با حضوری آگاهانه و پرشور همانند چهل روز گذشته، بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی تأکید نمایند. این حضور، پشتوانه‌ای مستحکم برای اقتدار ملی و نمادی از انسجام در برابر جنگ ترکیبی دشمن خواهد بود. همچنین از مسئولان انتظار می رود با عوامل بیگانگان و کسانی که در این روزهای سخت علیه ملت بزرگ ایران فعالیت کرده و پادویی دشمنان را افتخار خود می دانستند، برخورد قاطع صورت پذیرد.



سازمان بسیج اساتید کشور، ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت مظلومانه آن قائد عظیم‌الشأن به پیشگاه حضرت بقیةالله الأعظم (عج)، مقام معظم رهبری امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، با تأکید بر وعده تخلف‌ناپذیر الهی، اعلام می‌دارد:

مسیر نورانی این انقلاب، با خون صدها هزار شهید تثبیت شده و با اراده ملت، با هیچ تهدیدی متوقف نخواهد شد. شهادت، پایان راه نیست؛ آغاز مرحله‌ای بالاتر از تحقق اراده الهی در تاریخ است. این ملت، با اتکا به ایمان، بصیرت و وحدت، مسیر خود را تا تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی با قدرت ادامه خواهد داد. خون شهید، خاموش نمی‌شود؛ به جریان تبدیل می‌شود. و این جریان، سرنوشت آینده را رقم خواهد زد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سازمان بسیج اساتید کشور

۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵