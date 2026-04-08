تیم ملی شمشیربازی عازم ایتالیا شد/غیبت کاپیتان ‌و بازگشت ملی پوش پیشین

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رایزنی های فدراسیون شمشیربازی با «کریستین بائو» و موافقت این مربی مطرح فرانسوی برای همکاری دوباره با ایران، قرار بود اسفند سال گذشته ملی پوشان اسلحه سابر عازم ایتالیا شوند تا ابتدا در کمپ بین المللی پادووا زیر نظر او شرکت داشته باشند سپس در جام جهانی این کشور حاضر شوند.

این‌ اعزام اما به دلیل حمله صهیونی - آمریکایی به ایران و بسته شدن حریم هوایی کشور، لغو شد و در ادامه هم فدراسیون جهانی شمشیربازی، برگزاری جام جهانی پادووا در زمان مقرر را منتفی کرد.

طی این مدت فدراسیون شمشیربازی پیگیر اعزام زمینی ملی پوشان خود به کمپ پادووا بود به خصوص که به خاطر شرایط فعلی، فرصت حضور در جام‌جهانی بوداپست هم برای آنها از دست رفت. در نهایت این فدراسیون موافقت وزارت ورزش را برای اعزام زمینی شمشیربازان اسلحه سابر گرفت تا هم در کمپ موردنظر حاضر شوند و هم در جام جهانی معوقه پادووا که زمان جدید آن‌ برای ۲۸ تا ۳۰ فروردین نهایی شده است، شرکت داشته باشند.

بر این اساس، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بامداد سه شنبه (۱۸ فروردین) به صورت زمینی عازم وان شد تا از آنجا به استانبول سفر کند و از این شهر راهی ونیز شده و در نهایت هم این شهر را به مقصد پادووا -محل تشکیل کمپ و برگزاری جام جهانی- ترک کند.

نیما زاهدی جزو نفرات اعزامی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بود اما او پیش از خروج از مرز ایران به دلیل مشکلات شخصی از تیم جدا شد و به تهران بازگشت. بدین ترتیب محمد رهبری (مربی) همراه با طاها کارگرپور، احمدرضا شهمیری، نیما آقایی، فرزاد باهرارسباران‌ و پارسا پورسلمان نفرات باقی مانده در ترکیب این تیم هستند.

علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که در آمریکا به سر می برد، در فهرست اعزامی نیست و حتی برای جام‌جهانی هم ثبت نام نشده است. ضمن اینکه ارسباران در حالی در ترکیب اعزامی قرار گرفته که مرداد سال گذشته خداحافظی خود از تیم ملی را اعلام کرده بود و طی این مدت هم حضوری در ترکیب این تیم نداشت.

همچنین محمد فتوحی هم جزو شمشیربازان ایرانی شرکت کننده در کمپ ایتالیا و جام جهانی این کشور است. البته مراحل صدور ویزای ایتالیا برای فتوحی هنوز نهایی نشده و به همین دلیل او با تاخیر به ترکیب هم تیمی هایش در پادووا اضافه می شود.