واژگونی ساینا در محور گرمسار-ایوانکی؛ ۴ سرنشین راهی بیمارستان شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره حادثه جاده ای در گرمسار خبر داد و ابراز کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا صبح امروز، چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه به مرکز اطلاعات و عملیات هلال احمر استان سمنان اعلام شد.

وی با بیان اینکه این واژگونی در کیلومتر شش جاده گرمسار ـ ایوانکی رخ داده است، افزود: تیم‌ امدادی پایگاه ایوانکی با ست نجات. و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این سانحه چهار مصدوم دارد.

معاون هلال احمر استان سمنان همچنین بیان کرد: نجاتگران هلال‌احمر اقدامات اولیه مصدومان را انجام و برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

باغبان افزود: واژگونی بیشترین عامل تصادفات جاده ای در استان سمنان است و خواب آلودگی و خستگی مهمترین عامل این امر؛ لذا از مسافران درخواست می شود که در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی استان حتما استراحت کافی داشته باشند.