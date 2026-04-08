۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

واژگونی ساینا در محور گرمسار-ایوانکی؛ ۴ سرنشین راهی بیمارستان شدند

سمنان-معاون هلال‌احمر استان سمنان از واژگونی خودروی ساینا در محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و گفت: این حادثه ۴ مصدوم بر جای گذاشت که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره حادثه جاده ای در گرمسار خبر داد و ابراز کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا صبح امروز، چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه به مرکز اطلاعات و عملیات هلال احمر استان سمنان اعلام شد.

وی با بیان اینکه این واژگونی در کیلومتر شش جاده گرمسار ـ ایوانکی رخ داده است، افزود: تیم‌ امدادی پایگاه ایوانکی با ست نجات. و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این سانحه چهار مصدوم دارد.

معاون هلال احمر استان سمنان همچنین بیان کرد: نجاتگران هلال‌احمر اقدامات اولیه مصدومان را انجام و برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

باغبان افزود: واژگونی بیشترین عامل تصادفات جاده ای در استان سمنان است و خواب آلودگی و خستگی مهمترین عامل این امر؛ لذا از مسافران درخواست می شود که در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی استان حتما استراحت کافی داشته باشند.

کد مطلب 6794988

