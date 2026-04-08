به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حکمرانی فرهنگی، در گفتگو با خبرگزاری مهر به تحلیل ابعاد پنهان آتشبس اخیر و ریشههای آن پرداخت.
وی در این مصاحبه با اشاره به جزئیات ناگفتهای از عملیات میدانی آمریکا که منجر به تکرار واقعه طبس در جنوی اصفهان شد، گفت: من همچنان بر این باورم که ریشه آتشبس کنونی در شکست یک عملیات بسیار جاهطلبانهتر نهفته است.
محمدیان در تبیین ماهیت این عملیات افزود: ماموریت واقعی صرفاً نجات یک خلبان نبود؛ موضوع اصلی، اورانیوم بود. تحت پوشش یک عملیات نجات در دهدشت در جنوبغربی ایران، ایالات متحده تلاش کرد یک عملیات هلیبرن عمیق به سمت جنوب اصفهان انجام دهد؛ آن هم در فاصله حدود ۳۷۳ کیلومتری که بیش از سه روز و ۱۶ ساعت پیادهروی فاصله دارد.
این پژوهشگر حکمرانی فرهنگی با اشاره به هشدارهای پیشین تصریح کرد: گفته میشود ژنرالهای ارشد پیشتر هشدار داده بودند که چنین عملیاتی غیرممکن است. اما این هشدارها نادیده گرفته شد و در برخی موارد، آنها کنار گذاشته شدند. عملیات انجام شد و شکست خورد.
وی در ادامه به تغییر روایت پس از شکست اشاره و خاطرنشان کرد: پس از آن، روایت بهسرعت تغییر کرد: یک عملیات شکستخورده بهعنوان نجات موفق خلبان بازتعریف شد. در اینجاست که آتشبس معنا پیدا میکند. وقتی دستیابی به هدف در میدان ممکن نشد، واشنگتن بهسوی مذاکره چرخید، در حالی که همزمان لحن خود را تشدید کرد.
محمدیان در پایان تحلیل خود تأکید کرد: تهدیدهای ترامپ مانند "بازگرداندن ایران به عصر حجر" یا "پایان تمدن ایرانی" صرفاً ابزار فشار نبود؛ بلکه بازتابی از ناکامی و تلاشی برای بازیابی اهرم فشار پس از شکست نیز بود. در این معنا، آتشبس پیامد سیاسی یک عملیات شکستخورده است که بر اورانیوم در جنوب اصفهان متمرکز بود.
