اولین تصویر از انیمیشن سازنده «انگل» دیده شد؛ ماجراجویی‌ یک ماهی مرکب!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بونگ جون هو اولین تصویر از «Ally»، اولین انیمیشن بلند خود را رونمایی کرد. این انیمیشن پروژه‌ای است که این فیلمساز از سال ۲۰۱۹ در حال توسعه آن بود تا پس از سال ها کار موفق سینمایی، یک جهت‌گیری خلاقانه جدید را در عرصه انیمیشن تجربه کند.

بونگ فیلمنامه را با همراهی جیسون یو (نویسنده «خواب») نوشته و بارونسون سی اند سی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد. سئو وو-سیک در سومین همکاری خود با بونگ پس از «مادر» و «اوکجا» دیگر تهیه‌کننده فیلم است.

انتظار می‌رود کار تولید این فیلم در نیمه اول سال ۲۰۲۷ به پایان برسد و اکران جهانی آن همان سال انجام شود.

داستان این فیلم درباره یک ماهی مرکب به نام الی است که در اعماق کمتر کشف شده اقیانوس آرام جنوبی زندگی می‌کند و آرزویش رسیدن به سطح آب و حضور در یک مستند حیات وحش است. دنیای او با سقوط یک هواپیما در دریا دگرگون می‌شود و او را در سفری غیرمنتظره به سمت بالا در کنار گروهی از همراهان ناهماهنگ قرار می‌دهد.

این فیلم با الهام از زیست‌شناسی دریایی برای طراحی موجودات شکل گرفته و مضمون آن بر شجاعت و ارتباط متمرکز است و رویارویی شخصیت‌های اعماق دریا و دنیای انسان‌ها را تصویر می‌کند. این فیلم به عنوان یک ماجراجویی خانوادگی در نظر گرفته شده که در عین حال اکشن زیر آب را با طنز و داستان‌سرایی احساسی ترکیب می‌کند.

این محصول با همکاری نیروهایی از ۱۲ کشور شکل گرفته و سرپرست انیمیشن، جی هیونگ کیم، پیش از این در «داستان اسباب‌بازی ۴» و «درون بیرون» کار کرده است. سرپرست تهیه‌کننده فیلم هم دیوید لیپمن، از مجموعه «شرک» است و طراح تولید، مارسین یاکوبوفسکی، در «کلاوس» کار کرده است. شرکت سازنده جلوه‌های ویژه آن هم پیش از این در «تلقین» و «تل‌ماسه» کار کرده و در ساخت انیمیشن سه‌بعدی مشارکت دارد.

بونگ بیشتر برای فیلم «انگل» (۲۰۱۹) در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود که با آن به عنوان اولین فیلمی که هم جایزه بهترین فیلم و هم جایزه بهترین فیلم بلند بین‌المللی اسکار را برد، تاریخ‌ساز شد و همچنین جوایز بهترین کارگردانی و فیلمنامه اصلی را برای بونگ به ارمغان آورد. این اولین فیلم کره جنوبی بود که برنده جایزه اسکار شد. در کارنامه گسترده او می‌توان به «برف‌شکن»، «خاطرات قتل»، «مادر» و به تازگی «میکی ۱۷» اشاره کرد.