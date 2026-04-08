۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

رئیس سازمان سنجش:

برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ به تعویق افتاد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تعویق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون‌ پذیرش دانشجو-معلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اعلام این خبر، گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و ضرورت حفظ آرامش متقاضیان، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته که مقرر بود در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شود، پس از عادی شدن شرایط کشور برگزار خواهد شد. تاریخ نهایی زمان برگزاری، متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

محمدی افزود: مرحله نیمه متمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور نیز که مقرر بود ۲۸ فرودین ماه ۱۴۰۵ در مناطق ۱۰ گانه دانشگاهی کشوری برگزار شود به تعویق افتاده و زمان برگزاری آن متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور اعلام خواهد شد.

زهره بال

    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باید هم به تعویق میوفتاد. مگه شرایط عادی بوده است؟!
    • فرزانی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خدایا شکرت. ممنون که صدای داوطلبان را شنیدید
    • میترا IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      امیدوارم یک تعویق مناسب در نظر گرفته بشه. سپاس گذاریم که به اعتراض داوطلبان توجه کردید.
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      از سازمان سنجش به خاطر این خبر کمال تشکر را دارم. لطفا یک تعویق مناسب در نظر بگیرید.
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      از سازمان سنجش تشکر می کنم که به فکر داوطلبان کارشناسی ارشد هم بودید
    • آریا IR ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ازتون یک دنیا ممنونم

