برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اعلام این خبر، گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و ضرورت حفظ آرامش متقاضیان، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته که مقرر بود در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شود، پس از عادی شدن شرایط کشور برگزار خواهد شد. تاریخ نهایی زمان برگزاری، متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

محمدی افزود: مرحله نیمه متمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور نیز که مقرر بود ۲۸ فرودین ماه ۱۴۰۵ در مناطق ۱۰ گانه دانشگاهی کشوری برگزار شود به تعویق افتاده و زمان برگزاری آن متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور اعلام خواهد شد.