۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

ارزیابی‌ محورهای شرق تهران برای تداوم خدمات

در بازدید میدانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از محورهای مواصلاتی شرق استان،آخرین وضعیت راه‌ها، سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول، ظرفیت تجهیزات و امکانات موجود و تمهیدات پیش‌بینی‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی، با همراهی حسین الماسی، مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از محورهای مواصلاتی و راه‌های شرق استان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت محورهای ارتباطی، ارزیابی سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بررسی امکانات و تجهیزات موجود و سنجش ظرفیت‌های پشتیبانی برای حفظ جریان تردد و تداوم خدمات حمل‌ونقل در شرایط جنگی انجام شد.

میرجعفریان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، بررسی مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی، میزان آمادگی حوزه‌های اجرایی و عملیاتی، شناسایی نقاط نیازمند توجه و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل، از ضرورت‌های مدیریت میدانی در این حوزه است.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت فنی برخی محورهای شرق استان، شرایط موجود در حوزه نگهداری راه‌ها، ظرفیت ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری، نحوه پشتیبانی از تردد و همچنین آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی ادامه داد: تداوم خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در شرایط جنگی، مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول، جمع‌بندی دقیق مسائل میدانی و پیگیری به موقع نیازها و اولویت‌هاست.

بر اساس این گزارش در این بازدید، مسئولان مربوطه نیز گزارشی از وضعیت محورهای مورد بازدید، اقدامات انجام‌شده، نیازمندی‌های موجود و برخی مسائل مرتبط با نگهداری، ایمنی و پشتیبانی از راه‌های شرق استان ارائه کردند.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، این بازدید در چارچوب پایش میدانی وضعیت راه‌های استان و ارزیابی آمادگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط ویژه انجام شد.

محمد رضازاده

