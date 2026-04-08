  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

تقویت زیرساخت‌ها و تسریع فرآیندهای گمرکی در آذربایجان غربی ضروری است

تقویت زیرساخت‌ها و تسریع فرآیندهای گمرکی در آذربایجان غربی ضروری است

ارومیه- معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌ غربی بر تقویت زیرساخت ها و تسریع فرآیندهای گمرکی برای پشتیبانی اقتصاد ملی در استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از گمرک بازرگان، این گمرک را مهم‌ترین مرز زمینی ۲۴ ساعته و کمک‌حال اقتصاد کشور توصیف کرده و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و تسریع فرآیندها برای پشتیبانی از اقتصاد ملی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات، گامی مؤثر در راستای ارتقای کارایی مرزهای استراتژیک ایران به شمار می‌رود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مسافران، کامیون‌داران و فعالان تجاری، از نزدیک با چالش‌ها و خدمات ارائه شده آشنا شده و عملکرد دستگاه‌های مستقر در گمرک بازرگان و نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات بهینه را مورد بررسی قرار داد.

مهدی حداد، در سفری یک‌روزه به شهرستان مرزی ماکو، با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و مرزی، ضمن دیدار با خانواده شهدا، از گمرک بازرگان، بازارچه مرزی ساری‌سو و پاسگاه‌های مرزی بازدید کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر که با همراهی فرماندار شهرستان ماکو، فرمانده مرزبانی استان و سایر مسئولین انجام شد، ضمن دیدار با خانواده‌های معزز شهدای جنگ رمضان، در جلسه شورای تامین این شهرستان جهت عرض خداقوت و تقدیر از مجاهدت‌های رزمندگان اسلام شرکت کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدارها ضمن تقدیر از فداکاری‌های بی‌مانند شهدا، بر جایگاه والای آنان در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور مخصوصا در ایام بحرانی و جنگی کشور تأکید کرد.

حداد با بیان اینکه خانواده‌های شهدا جایگاه بسیار والایی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، گفت: آنها چشم و چراغ ملت و دولت هستند و دوام و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه خون پاک این شهدا رقم خورده است.

وی افزود: هرگونه خدمت به این عزیزان، وظیفه‌ای شرعی و ملی برای مسئولین است و ما مفتخریم که در این مسیر گام برمی‌داریم.

کد مطلب 6795173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها