به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از گمرک بازرگان، این گمرک را مهمترین مرز زمینی ۲۴ ساعته و کمکحال اقتصاد کشور توصیف کرده و بر ضرورت تقویت زیرساختها و تسریع فرآیندها برای پشتیبانی از اقتصاد ملی تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات، گامی مؤثر در راستای ارتقای کارایی مرزهای استراتژیک ایران به شمار میرود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی در این بازدید ضمن گفتوگوی مستقیم با مسافران، کامیونداران و فعالان تجاری، از نزدیک با چالشها و خدمات ارائه شده آشنا شده و عملکرد دستگاههای مستقر در گمرک بازرگان و نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات بهینه را مورد بررسی قرار داد.
مهدی حداد، در سفری یکروزه به شهرستان مرزی ماکو، با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و مرزی، ضمن دیدار با خانواده شهدا، از گمرک بازرگان، بازارچه مرزی ساریسو و پاسگاههای مرزی بازدید کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی در این سفر که با همراهی فرماندار شهرستان ماکو، فرمانده مرزبانی استان و سایر مسئولین انجام شد، ضمن دیدار با خانوادههای معزز شهدای جنگ رمضان، در جلسه شورای تامین این شهرستان جهت عرض خداقوت و تقدیر از مجاهدتهای رزمندگان اسلام شرکت کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی در این دیدارها ضمن تقدیر از فداکاریهای بیمانند شهدا، بر جایگاه والای آنان در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور مخصوصا در ایام بحرانی و جنگی کشور تأکید کرد.
حداد با بیان اینکه خانوادههای شهدا جایگاه بسیار والایی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، گفت: آنها چشم و چراغ ملت و دولت هستند و دوام و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه خون پاک این شهدا رقم خورده است.
وی افزود: هرگونه خدمت به این عزیزان، وظیفهای شرعی و ملی برای مسئولین است و ما مفتخریم که در این مسیر گام برمیداریم.
