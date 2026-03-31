ممنوعیت صادراتی خرمای خوزستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری عصر امروز سه‌شنبه در نشست هم اندیشی برخی مدیران اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی اهواز از تداوم جریان صادرات و رفع موانع قانونی پیش‌روی صادرکنندگان خبر داد و اظهارکرد: به رغم شرایط خاص منطقه، فعالیت‌های تجاری در مرزهای استان با قوت ادامه دارد و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل امور بازرگانان در سطوح ملی و استانی انجام شده است.

وی ادامه داد: روند صادرات کالا تا روزهای پایانی سال گذشته به صورت روان برقرار بود و پس از وقفه کوتاهی در تعطیلات نوروز، از سوم فروردین‌ماه فعالیت‌های تجاری مجدداً آغاز شده است. در حال حاضر، به طور میانگین روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز چذابه عبور می‌کنند که نشان‌دهنده پویایی اقتصاد مرزی استان است.

وی تصریح کرد؛ نمایندگی اتاق بازرگانی در مرز نیز به صورت شبانه‌روزی مستقر بوده و علاوه بر ارائه گزارش‌های روزانه، وظیفه شناسایی و رفع معضلات لحظه‌ای صادرکنندگان را بر عهده دارد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به انجام پیگیری برای لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاهای صادرات محور افزود: با رایزنی‌های فشرده و پیگیری‌های مستمر از طریق نهادهای ذی‌ربط، مجوز صادرات اقلامی همچون الکل، خمیرمایه، محصولات لبنی مازاد و به ویژه خرمای استعمران اخذ شده است.

عموری تأکید کرد: خرمای استان خوزستان به دلیل ویژگی‌های خاص، عمدتاً مصرف صادراتی دارد و ممنوعیت ملی آن می‌توانست خسارات سنگینی به کشاورزان و بازرگانان بومی وارد کند که خوشبختانه این مشکل با مداخله به موقع و همکاری مسئولان استانی رفع شد.

مشاور استاندار خوزستان به اقدامات حمایتی این پارلمان بخش خصوصی برای کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیندهای اداری در شرایط فعلی اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری های گسترده‌ای در سطح ملی برای اخذ مهلت از سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انجام شده است. همچنین تمهیداتی اندیشیده شده تا فرآیند تمدید کارت‌های بازرگانی بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر انجام شود.

عموری یادآور شد: در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی نیز، اتاق بازرگانی در تلاش است تا اینترنت بین المللی مورد نیاز تجار را فراهم کند تا اعضا و بازرگانان بتوانند بدون اختلال با شرکای تجاری خود در خارج از کشور ارتباط برقرار کرده و قراردادهای خود را مدیریت کنند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست، به موضوع حفظ اعتماد شرکای تجاری خارجی پرداخته شد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه تبیین واقعیت‌های میدانی برای تجار غیرایرانی را بر عهده گرفته است.

وی به نقش بخش خصوصی و تلاش های فعالان اقتصادی برای تداوم جریان تجاری و اقتصادی کشور در شرایط فعلی گفت: با هم افزایی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، خوشبختانه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

عموری تأکید کرد: دفاع از کشور فراتر از جبهه‌های نظامی است و پایداری در سنگر اقتصادی و پشتیبانی از نیروهای اجرایی، بخشی از وظایف ملی بخش خصوصی محسوب می‌شود.