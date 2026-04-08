به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد ظهر چهارشنبه در بازدید از پاسگاه‌های مرزی شهرستان ماکو با اشاره به روحیه بسیار بالای نیروهای مستقر در این پاسگاه‌ها، گفت: شاهد هستیم همه دلیرمردان مرزبانی آماده هستند از جان خود را فدای خاک و میهن کنند.

وی با اشاره به اینکه امروزه مولفه امنیت بر سایر موضوعات در دنیای امروز ارجحیت دارد، افزود: این مولفه را می‌توان پیش‌نیاز اصلی هرگونه توسعه و پیشرفتی در نظر گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با نیروهای مرزبانی و انتظامی، از ایثار و تلاش‌های خستگی ‌ناپذیر آنان قدردانی کرد.