  استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

مولفه امنیت بر سایر موضوعات در دنیای امروز ارجحیت دارد

ارومیه- معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی گفت: مولفه امنیت بر سایر موضوعات در دنیای امروز ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد ظهر چهارشنبه در بازدید از پاسگاه‌های مرزی شهرستان ماکو با اشاره به روحیه بسیار بالای نیروهای مستقر در این پاسگاه‌ها، گفت: شاهد هستیم همه دلیرمردان مرزبانی آماده هستند از جان خود را فدای خاک و میهن کنند.

وی با اشاره به اینکه امروزه مولفه امنیت بر سایر موضوعات در دنیای امروز ارجحیت دارد، افزود: این مولفه را می‌توان پیش‌نیاز اصلی هرگونه توسعه و پیشرفتی در نظر گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با نیروهای مرزبانی و انتظامی، از ایثار و تلاش‌های خستگی ‌ناپذیر آنان قدردانی کرد.

کد مطلب 6795226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها